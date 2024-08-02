脹氣｜40歲女子整天腹脹想吐 醫生揭「高腹敏食物」惹禍！

腹脹不適是很多人都經常遇到的問題，尤其是一餐豐盛的大餐之前，一不為意就會令人吃多了。早前，台灣肝膽腸胃科醫生張振榕就在節目上分享了一個病例，一名40歲的女子因每天食用兩顆黑蒜，導致腹部脹氣加劇。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

張醫生在節目《醫師好辣》上指，有一個醫學名詞叫「腹部敏感」，當人體攝取了一些難以消化的碳水化合物（又稱為高腹敏食物），就會促進腸胃脹氣。

張醫生舉例指，過往他曾經診治過一位40歲左右的女患者，該名女性由於脂肪肝問題嚴重，決定自行上網尋求解決方案，見到有人指食黑蒜能可以解毒、改善脂肪肝，便開始每天進食。結果持續了兩、三個月，她反而發現自己腹脹的問題愈來愈嚴重、後來甚至會噁心想吐，只好到診所就醫。

通過問診，張醫生才得知對方竟然每天吃1到2顆黑蒜，遠超過一般建議1到2瓣的量。他解釋，蒜頭是高腹敏食物，該名患者正正是因為攝入過多才會導致腹脹噁心。

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腸躁症該注意哪些食物？

食物中含有一些讓腸道難以消化吸收、但容易發酵的短鏈碳水化合物，而腸道菌會發酵這些食物產生氣體，導致腹脹、腹痛、腹部痙攣、腹瀉等情形，也有人會有便秘的情形，稱為便秘型腸躁症。所以哪些食物應該特別注意？

1. 高脂肪食物：高脂肪食物如油炸食物、油膩食物、肥肉等容易加重腸胃負擔，導致腸胃不適。



2. 高纖維食物：雖然纖維對腸道健康很重要，但對於某些人來說，攝入過多高纖維食物如全穀類、某些蔬菜（如芹菜、洋蔥、蒜頭）可能會引起腹脹、腸胃不適。



3. 辛辣食物：辛辣食物如辣椒、芥末等對腸胃黏膜刺激較大，容易引起腸胃不適、消化不良。



4. 乳製品：乳製品中的乳糖對於一些人來說難以消化，可能導致腸胃不適、脹氣等問題。



5. 咖啡和茶：咖啡和茶中的咖啡因和茶因對腸胃有刺激作用，可能導致胃灼熱、腸胃不適等問題。



6. 人工添加物：一些人對食品添加劑、人工色素、防腐劑等食品添加物敏感，可能引起腸胃不適反應。



7. 麩質：含有麩質的食物如小麥、大麥、裸麥等對於腸胃敏感者可能造成不適。



唔想整天脹氣滿滿可以吃什麼？

低腹敏飲食旨在幫助減輕腸胃不適和敏感反應，以下是一些建議的低腹敏食物類別：

1. 易消化的蛋白質



家禽：如雞肉，是易消化的蛋白質來源。

魚類：例如鱈魚、鯖魚和鱸魚等，富含高質量蛋白質，易於消化。

豆類：柔軟煮熟的豆類如紅豆、綠豆、豆腐等，提供蛋白質和纖維。

2. 低敏感性蔬菜



葉菜類：菠菜、羅馬生菜等含有豐富的營養素，且易於消化。

根莖類：紅蘿蔔、馬鈴薯等根莖類蔬菜，可提供營養並有助於腸道健康。

南瓜：易消化的南瓜富含維生素和礦物質，有助於維持腸道健康。

3. 低麩質穀物



燕麥：是一種低麩質穀物，富含纖維和營養素。

白米：易消化的白米是一個不含麩質的選擇，適合腸胃敏感者。

粟米：除了燕麥和白米外，粟米也是一種低麩質的穀物選擇。

4. 易消化水果



香蕉：香蕉是一種易消化的水果，富含鉀和纖維，有助於維持腸道健康。

蘋果：去皮的蘋果是另一種易消化的水果選擇，富含維生素和纖維。

藍莓：藍莓富含抗氧化劑，同時也是較不引起腸胃不適的水果之一。

5. 健康脂肪



橄欖油：橄欖油是健康的脂肪來源，有助於維持腸道健康。

堅果：適量攝取堅果如核桃、杏仁、亞麻籽等，可提供健康脂肪和纖維。

鮭魚：富含奧米加-3脂肪酸的鮭魚有助於減少身體發炎和維持腸道健康。

6. 發酵食品



優酪乳：含有益生菌的優酪乳有助於平衡腸道菌群。

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