肥胖｜胸部流膿傳惡臭 26歲台女一飲食習慣令醫生震驚

台式手搖飲品雖然美味，但亦要適可而止，否則過度攝取糖份隨時令身體不勝負荷！台灣有一名身形豐腴的女子因發燒掛急症，然而檢查後卻未能找到問題，直到她表示胸口會痛，衣服掀開後馬上傳出惡臭味，甚至還流出黃綠色膿汁，這才確定是蜂窩性組織炎感染。在醫生追問之下，病人才透露，自己不愛喝水、愛喝奶茶，一天還能喝到6杯，最終確定病因為病態性肥胖。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

早前，台灣急症科醫生柯世祐在當地節目《醫師好辣》上聊及到手搖飲品對健康的影響，他便分享了一宗過去診治的病例。病患是一名26歲女子，身高160公分、體重卻有120公斤，她到醫院就診時發燒到39度，但經過一連串的照X光、驗尿、抽血等檢查都找不到明顯的問題，柯世祐只好進一步追問她身體最近有沒有什麼異樣，這時間病人才表示自己的胸口會痛。醫生檢查後發現，病患的胸部下緣由於過胖、經常摩擦，大面積皮膚都紅紅的還「皮都破破爛爛的」。

而更令人驚訝的是，該名女病患右胸下緣不斷流出黃綠色膿汁，還傳出惡臭陣陣，他當下推斷女病患是蜂窩性組織炎感染；這時女病患才透露，胸部摩擦的狀況已存在了一段長時間，不過感染就是最近才開始的。根據女病患的狀況，柯世祐便建議她傷口要按時換藥，並服用抗生素，而最重要的是，除去作為最大病因的病態性肥胖，需要到減重門診減肥。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

柯世祐詢問她平日飲食習慣，女病患稱自己吃不多，惟從小到大都不喜歡喝水，偏好喝奶茶解渴，出社會後這個情況就更加嚴重，1天喝6杯珍珠奶茶都不是問題，就連身為醫生的柯世祐聽了都十分震驚。

8大因素易產生肥胖（按圖看清👇👇👇）

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肥胖對健康的影響

（圖片來源：截圖自香港肥胖醫學會）

根據肥胖不只影響外觀，更與多疾病息息相關，嚴重可危及性命，以下是肥胖可能導致的疾病：

1. 心血管疾病：肥胖是心血管疾病的主要危險因素之一，包括高血壓、心臟病和中風。過量的體重會增加心臟的負擔，增加罹患這些疾病的風險。



2. 糖尿病：肥胖是患2型糖尿病的主要風險因素之一。過量的脂肪組織會對胰島素的正常作用產生抵抗，導致血糖水平升高。



3. 呼吸系統問題：肥胖可能導致睡眠呼吸暫停症等問題，這可能影響呼吸，導致睡眠品質下降。



4. 關節問題：過量體重會增加關節的負擔，可能導致關節疼痛、關節炎和其他骨骼肌肉問題。



5. 消化系統問題：肥胖可能導致脂肪在肝臟周圍積累，進而引發脂肪肝等消化系統問題。



6. 癌症風險增加：肥胖與某些癌症的風險增加有關，包括乳腺癌、子宮內膜癌、結腸癌等。



7. 精神健康問題：肥胖可能對精神健康產生影響，包括自尊心下降、焦慮和憂鬱等問題。



8. 生育問題：肥胖可能對生育造成影響，包括不孕、多囊卵巢綜合征等問題。



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從日常生活控制肥胖症

香港肥胖醫學會建議，減肥飲食十大要點：

1. 減少熱量攝取，並增加活動量，製造熱量負平衡



2. 多選蒸、焗、炆、灼、上湯、烤等低脂烹調方法，減少煎炸及獻汁（例如：白汁、葡汁、咖喱汁）



3. 選擇低脂肉類及代替品，每餐最多進食3両肉份量（相等約3隻廣東麻雀牌或成人手掌心大小），如瘦肉、雞鴨（去皮）、魚、豆腐等



4. 增加膳食纖維攝取，多選含蔬菜的菜式或另加灼菜或上湯浸菜，每餐進食少半碗蔬菜



5. 避免飲用過量酒精及高熱量飲品



6. 飲食八分飽，不要勉強吃清剩下的食物



7. 餐前避免過餓



8. 進食時多咀嚼，切忌狼吞虎嚥



9. 貴精不貴多，避免過量點餸菜



10. 外出用膳宜選「有營食肆」，多選「蔬果之選」及「三少之選」



做什麼運動最燃脂？（按圖看清👇👇👇）

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