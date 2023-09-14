減肥｜高強度運動燃脂效果不高？想瘦身減重這樣做運動最有效

想要減重或維持身材，最好的方式就是運動，但哪種運動才最有助於燃脂？



醫師指出，心率會決定身體燃燒脂肪和醣類的比例，而且心率愈快，脂肪燃燒的比例就愈低，而低強度運動燃脂效果好，時間要夠長才見效，高強度運動的燃脂低，後燃效應也會在運動後持續燃燒脂肪，達到增肌的效果。

做什麼運動最燃脂？（按圖看清👇👇👇）

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影響脂肪燃燒的是「心率」

台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，運動前除了吃東西會影響脂肪燃燒外，心率也會決定身體燃燒脂肪和醣類的比例，而且心率愈快，脂肪燃燒的比例就愈低。

低強度運動燃脂效果好 時間要夠長才見效

蕭捷健提到，雖然有研究顯示，運動前攝取咖啡因和蛋白質能夠增加燃脂，但比例也不會超過20%。而低強度運動的燃脂效率雖然好，但是需要的時間較長，才能夠有效燃燒脂肪，例如利用超慢跑來燃脂，就至少要持續70分鐘到1小時才足夠。

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高強度運動燃脂低 卻能夠增肌

蕭捷健也提到，高強度運動的燃脂比例雖然低，但肌力訓練型的高強度運動，能夠增加肌肉，而且後燃效應在運動後，也還是能持續燃燒脂肪，達到增肌的效果，至於高強度的有氧運動，對於心肺功能的訓練還是很有效果，但燃脂效果就相較普通。

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運動前吃澱粉 肌肉不消失

蕭捷健提醒民眾，無論哪種運動，身體都必須要燃燒肌肉中的醣，如果運動前的一兩餐都沒吃澱粉，肌肉裡沒有足夠的醣，肌肉只好進行糖質新生，轉換成葡萄糖燃燒，而且運動強度愈高，心率愈快，肌肉也燒得愈多，因此運動前吃些澱粉，累積醣類就能幫助脂肪燃燒，糖類代謝會更好，肌肉就不容易消失。

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