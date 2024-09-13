健康飲食｜甜品應在正餐後！醫揭「１關鍵」：增加幸福感又能減肥

吃甜食是不少人的紓壓方法，但近年來健康意識抬頭，體重管理又是不可忽視的課題。如果要兩者兼顧到底要怎麼辦才好？對此，有醫生就建議：「甜品應留在飯後吃。」因為這不但能避免攝取過多糖分，又能充分享受甜品的滋味。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

「甜品在飯前還是飯後吃對身體的負擔較小？」早前，台灣肝膽腸胃科醫生王威迪在當地節目《醫師好辣》上提到，甜品不含身體必需的營養，因為只有糖份與精緻澱粉，吃多反而會對身體造成負擔，導致肥胖、糖尿病等三高疾病。不過，他又指吃甜品亦並非全無好處，可增加人體血清素的分泌，血清素即所謂的幸福荷爾蒙，因此不少人藉由吃甜品獲得愉悅感。

為了減少甜品帶給身體的負擔，王威迪就建議，應在飯後才吃甜品。因為正餐通常都會攝取澱粉、蛋白質、膳食纖維，會減緩胃的排空，增加飽足感，導致食慾下降，選擇在「飯後吃甜品」，就能滿足吃甜品的慾望，又能控制份量，不需一直與意志力對抗。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

最後，王威迪又分享了一個病例，他曾遇到一名年約40歲的女性患者，身高約1.65米，但體重卻達到了90公斤，按BMI來算已經是重度肥胖。經抽血檢查，發現病人的肝指數（GPT）竟超過了90（正常約為30）。王威迪詢問後才得知，該名女患者正餐食很少，但一定會攝取甜食。於是他就建議患者，除了三餐務必正常吃外，而甜品亦應在飯後才吃，再搭配上藥物、運動等療程，一段時間後，患者順利減重20公斤，肝指數亦恢復正常。

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吃太多糖對身體有何壞處？

吃太多糖對身體可能造成多種不良影響，包括但不限於以下幾點：

1. 導致體重增加：糖分含有高熱量，攝取過多可能導致熱量攝入超過消耗，造成體重增加。



2. 增加心臟病風險：高糖飲食與心臟疾病風險增加有關，尤其是攝取過量的加工糖分。



3. 增加患糖尿病風險：長期高糖飲食可能引發胰島素抵抗或失調，增加罹患第 2 型糖尿病的風險。



4. 加速皮膚老化：高糖飲食會促進糖化反應，使膠原蛋白受損，加速皮膚老化的過程。



5. 導致脂肪肝：攝取過多糖分可能導致肝臟過度負擔，引起脂肪肝等問題。



6. 加速認知能力下降：高糖飲食會導致記憶力受損，並與失智症、阿茲海默症和中風的風險增加有關。



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