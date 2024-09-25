白內障｜男子亂用「筋膜槍」視力跌至0.1！預防要注意４件事

都市人工作繁忙、運動時間不足，很容易就會出現腰酸背痛的毛病。不少人都會在家中常備一支筋膜槍，用來按摩紓緩不適。不過，使用筋膜槍都要留意安全，內地台州就有一名5旬男子近日視力驟降，就醫發現視力只剩0.1，而視力暴跌的成因竟是因為眼睛疲勞，偶爾會用筋膜槍按摩眼周圍，從而導致眼睛受損。



據內媒報道，台州臨海一名葉姓男子因為錯誤使用筋膜槍而吃「大虧」，近一年來葉男發現自己的視力逐漸變差，起初他不以為意，沒想到近日視力急降、看東西開始糢糊，便就醫求診。

經檢查後，台州醫院眼科副主任崔鋼峰發現葉男雙眼視力剩0.1，而且也有白內障，水晶體混濁、脫位。崔鋼峰便進一步詢問病史，才得知原來葉男因為經常頭痛眼脹，所以偶爾用筋膜槍來按摩眼周圍，不適狀況也有所緩解，不過漸漸的他的視力開始下降。

崔鋼峰表示，由於葉男沒有其他外傷或因素導致水晶體脫位，所以很大機會可能是筋膜槍對懸韌帶造成損傷。幸好，葉男接受白內障手術後，他的眼痛順利得到紓緩。葉男表示，還好醫師即時查明原因，不然他可能還會用筋膜槍損害眼睛。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？（按圖看清👇👇👇）

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何謂白內障？

白內障是指因為眼睛水晶體混濁而造成視力缺損的疾病，病情可能侵犯單眼或雙眼。患者通常會出現視覺逐漸模糊，有時會覺得光線周圍出現光圈以及影像的顏色不夠鮮明。若是在夜間駕駛，會覺得迎面駛來的汽車車頭燈刺眼而感不適或煩躁。一般而言，症狀惡化的速度相當緩慢，但亦要視乎晶狀體最混濁的位置及其發展過程而定。

近視恐致4大眼科併發症（按圖看清👇👇👇）

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白內障４大高危因素

1. 年齡因素：年齡是白內障最主要的危險因子之一。隨著年齡的增長，水晶體的蛋白質結構會發生變化，容易形成混濁。



2. 疾病與藥物：糖尿病、青光眼、長期使用類固醇等可能會增加白內障的發生機率。



3. 遺傳因素：遺傳也可能對白內障的形成有一定影響，有些人天生就更容易患上白內障。



4. 外傷：眼睛外傷或手術後，也可能增加白內障的風險。



如何預防白內障？

雖然白內障的並非無法治癒，但任何手術都存在風險，相信誰也不想無緣無故就動刀。「預防勝於治療」，要預防白內障，平日就應減少眼睛受紫外線照射，在陽光強烈的日子和戶外活動時，需佩戴合適的太陽眼鏡。若本身患有眼疾，或糖尿病等慢性疾病，就要積極控制病情以減少患上白內障的風險；避免長期服用含類固醇的藥物；60歲以上長者可考慮定期作全面的眼科檢查。

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