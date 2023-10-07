白內障｜看東西昏黃又畏光需注意！年輕也會患白內障6招自我檢查

近年眼科門診發現，隨著接觸電子產品的時間增加，白內障有年輕化的趨勢，愈來愈多患者在30多歲罹患白內障。眼科醫師表示，白內障難以早期察覺，平時應保持自我警覺，視力出現畏光、模糊等症狀，建議及早就醫，配合適當的治療，仍有機會恢復視力。



白內障就如同白頭髮，每個人都會發生，只是時間早晚以及程度多寡而已。根據台灣健保資料統計，50歲以上的台灣人60％有白內障，60歲以上更直接飆升至80％、70歲以上更有90％的人都有白內障問題。為什麼原因造成白內障？如何早期診斷白內障？白內障一定要手術嗎？Heho健康請眼科醫師張芯瑜為民眾一一解答。

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什麼是白內障？

白內障的英文名為cataract，剛出生時水晶體本來是清澈透明，但隨著年紀增長水晶體蛋白質變性，開始老化混濁，會阻擋部分或全部光線透過，產生各種視覺問題。

水晶體就如同照相機的鏡頭，可以透光並調節焦距，使光線聚焦在視網膜上，經由視神經傳到腦部而產生影像。張芯瑜解釋，蛋白質變性就像是雞蛋的蛋白遇熱凝固、變得不透明，導致視野模糊，此種現象醫學上稱為「白內障」。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？（按圖看清👇👇👇）

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白內障初期有哪些症狀？

依白內障的型態與成熟度，病患可能會經歷漸進式視力減退。張芯瑜強調，白內障初期症狀包含畏光、眩光、看東西昏昏黃黃的、色彩對比度下降。

中期白內障吸水增厚，造成近視度數加深，反而不需要戴眼鏡就可以看到手機或書報，如同回春一般。當白內障非常嚴重時，會出現視力模糊，視力無法經由更換眼鏡做矯正，甚至瞳孔不再是黑色，而呈現白色或淡黃色，最終導致視力喪失。

如何發現自己有白內障？

民眾如果覺察到視力模糊、視物昏暗，張芯瑜建議可以輪流遮眼，進行白內障的自我檢查：

1. 對光線敏感，很怕光

2. 看遠看近都模糊

3. 看東西有疊影、邊緣有光暈

4. 看東西昏黃，色彩不飽和、不鮮豔

5. 老花眼改善

6. 怎麼配眼鏡都趕不上度數變化



若符合其中數項，就要特別留意是不是白內障已經形成了！建議趕快到醫院或是眼科診所進行檢查，並與眼科醫師討論相關處置措施。

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白內障一定是老化嗎？

張芯瑜表示，隨著老化或是眼睛受傷、糖尿病引起眼睛病變、過量暴露在強光或輻射中等影響，都有可能會形成白內障。引起白內障的原因相當多，臨床上分為：

1. 老年性白內障：自然老化是白內障最主要的原因，常見於55歲以後的族群；大量紫外線曝曬也會加速白內障產生。

2. 代謝性白內障：糖尿病除了造成視網膜病變，血糖波動會引發滲透壓改變屈光度數，也可能導致白內障加速生成。

3. 藥物性白內障：長時間使用「美國仙丹」類固醇藥物，會引起後囊下白內障。

4. 併發性白內障：高度近視、青光眼、葡萄膜炎等眼科問題，或經歷過前房或視網膜手術，有較高機率合併產生白內障。

5. 外傷性白內障：車禍或球類等外力撞擊眼球、尖銳物刺穿眼球前節、高熱、電擊、化學灼傷等，導致水晶體內部蛋白質變性，引起白內障。

6. 先天性白內障：有些小孩於出生後就發現有白內障的情形，可能是因為遺傳、染色體異常、母體懷孕時感染發炎（TORCH infection）等，造成嬰兒患有先天性白內障。

7. 續發性白內障：一到兩成白內障手術之後的病人，在5年之內因晶體上皮細胞活化，會發生人工水晶體後方囊袋纖維化，就是俗稱的「二次白內障」。

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白內障如何治療？一定要接受手術？

白內障的治療包括藥物治療及置換人工水晶體，藥物主要作用在延緩白內障惡化，目前醫學上尚無任何藥物可預防或治療白內障。

手術摘除白內障是唯一且有效的治療方法。白內障若屬初期輕度者，還不須開刀，但若視力障礙已影響到日常生活，應與醫師討論選擇最有利的手術方式。張芯瑜表示，因為每個人對視力的要求不同，因此對於開刀時機也沒有絕對的標準。

不過根據美國眼科醫學會所提出的建議，「當白內障已經影響日常生活時，應考慮開刀！」所以何時應該接受手術，應以眼科醫師檢查結果作為判斷，而非執著於「熟」。

張芯瑜提醒，術前整體評估相當重要，因為視力模糊的原因百百種，醫師需詳細檢查排除是否有其他眼科疾病，例如青光眼、黃斑部病變或糖尿病視網膜病變等，才能選擇最適合的人工水晶體形式與度數，因此建議接受完整檢查和評估後再接受手術。

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掌握4關鍵延緩老化

雖然白內障是水晶體自然退化的病程，仍然可以透過以下方式，延緩白內障成熟的速度：

1. 戴墨鏡：可幫眼睛防曬是預防白內障的不二法門，外出配戴太陽眼鏡或遮陽帽，尤其夏季、海邊或雪地，避免紫外線曝曬或陽光反射。購買太陽眼鏡時應注意防曬係數與顏色。防曬係數UV 400代表足以阻擋400 mm的紫外線，基本上所有有害的紫外線波長都已經阻隔。

張芯瑜建議購買深黑色、深褐色、灰色的鏡片，才能均勻減少各種波長的光線。藍色是最無法保護眼睛的鏡片顏色，因為能量強的藍光會穿透藍色鏡片，造成水晶體變性，也容易造成黃斑部病變。

2. 控制體重與糖分攝取：主要目的是避免血糖波動，特別是糖尿病患者應定期量測視力與散瞳檢查。

3. 謹慎使用類固醇藥品：若因疾病須長期使用類固醇，需定期接受水晶體檢查。

4. 營養均衡：平常可多攝取抗氧化的天然的蔬菜水果，延緩水晶體氧化變質。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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