長壽秘訣｜身體年齡只有36歲！93歲婦人奇蹟逆齡到底有何秘訣？

日本《朝日新聞》曾以「奇蹟的93歲」來形容來自岩手縣婦人—佐藤秀（佐藤ヒデ），皆因她在接受健康檢查時，被意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡僅20歲，甚至連體檢中心的人都一度以為是儀器出錯。到底她平日的日常生活是怎樣？又是如何維持身體健康？



綜合日媒報道，93歲婦人佐藤秀去年於日本岩手縣衛生進行例行的健康檢查、基礎代謝等檢測，豈料結果出乎意料。當時佐藤秀的身高為163厘米，體重63.5公斤，身體質量指數（BMI）23.9，體脂肪率25％，換算過來簡直就是30多健康女性的身體。結果更一度令檢測人員懷疑機器故障，直到重複檢查後才證實結果無誤。

佐藤女士的逆齡秘訣

93歲逆齡婦人佐藤秀（佐藤ヒデ）（圖片來源：網上圖片）

生活規律， 從日常做運動

據報，佐藤女士每天都會準時6點起身做廣播體操，風雨不改。午餐後，就會用縫紉機進行修改衣服、縫製布偶等手藝或是閱讀雜誌。到了晚上10點左右就會泡澡，並在水中踢腿500次，固定11點就寢。同時，佐藤女士亦不會特別進行特定的運動，但由於家住在二樓，回家時會盡量選擇行樓梯。另外，間中亦會到屋企附近散步。

至於飲食習慣，佐藤女士的一日三餐通常都是自己烹調，固定每週外出2次購買食材。平時會從魚類、肉類、納豆等食物中攝取蛋白質、又會食用大量蔬菜。此外，跟咖啡相比，她更常喝茶，每天都會吃水果。她也會喝葡萄酒、或吃冰淇淋等甜品。另外，她亦不太喜歡吃炸物，外出用餐時也避免喝湯。最近有生以來第一次嘗試了吃杯麵，但由於擔心鹽分太高所以都不敢喝湯。她亦不會服用保健食品，只靠飲食獲取需要的營養。

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

+ 8

維持好奇心，保持大腦活躍

雖然已經年屆93歲，但佐藤女士經常都會閱讀報紙和雜誌，她認為這不但可以幫助她積累知識，而且閱讀的內容還可以成為她與朋友交談時的談資。自從88歲起，她更培養了新的興趣，那就是修改衣服。佐藤女士的房間內掛了近10件由她改造過的現代風和服，而她亦樂於與朋友分享，將和服贈送給想要的朋友，甚或放到網上售賣以賺取零用錢。

積極的人生觀

日媒表示，在訪問過程中，佐藤女士總是笑容滿面，但其實她的人生中亦曾出現不少波瀾。因父親早逝，小時候她跟著哥哥姊姊一起在街頭賣冰棒。活過了二次世界大戰，親眼目睹戰後化為廢墟的東京，依靠著草粥果腹度日，佐藤女士指，正因為體驗過種種人生的悲慘境遇，「才讓我懂得人生的珍貴。」

而在2011年311大地震中，佐藤女士又再度失去家園，甚至有7名親戚因此而喪生，當時81歲的她雖然幸運倖存，但亦因此陷入低潮期。幸好，後來她重新振作起來，更在避難所開始了縫製布偶，贈送給一些同樣失去親人的災民和在災區幫忙的人，至今已送出超過7000個手工布偶。

佐藤秀：「避免壓力的方法就是停止要求別人」

佐藤女士又分享她如何面對壓力。她指，自己是「真正沒有壓力的人（本当にストレスがない方）」，而她擺脫壓力的秘訣有兩個：

一. 永遠別為了誰而去做什麼，不冀求回報。讓當你期待有對價的那一瞬間，不能滿足就會產生壓力；



二. 盡量向親近的人傾訴心情，把煩惱都說出來了，就不會在心裡累積成大壓力。



【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

抗衰老食物有哪些？抗老化飲食原則（按圖👇👇👇）

+ 15

相關文章：長壽秘訣｜飢餓感有助延長壽命、減緩老化？8大營養素助抗氧化

銀髮養生｜戒煙不嫌遲 飲食不只多菜少肉 11個長壽秘訣還有這些