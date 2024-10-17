精神健康｜長者要注意社交健康！研究發現：孤獨會令人更易發噩夢

孤獨原來不只是一種感受，若長期置之不理更有可能演變成各種身心疾病。早前，一項美國研究就指出，孤獨感會影響睡眠質素，導致噩夢頻生。因此，積極消解孤獨感對健康是很重要的。



美國奧瑞岡州立大學（Oregon State University，OSU）最近發布的一項研究發現，感到孤獨的人更有可能做最可怕的噩夢。該校傳播學院院長 Colin Hesse表示，本次發現意義重大，因為孤獨和睡眠障礙不僅是嚴重的公共衛生問題，而且與心臟病、中風以及早亡的風險增加都息息相關。

在該項研究中，研究人員針對超過1,600名年齡從18至81歲的美國人進行了問卷調查，以衡量參加者的孤獨感。隨後，研究小組利用一份量表來評估他們報告的噩夢發生率。統計分析後發現，孤獨感會增加噩夢的頻率和強度。這是由壓力所導致的潛在結果，當壓力與重複思考和過度興奮相等多種因素結合時，可能會導致噩夢的發生。

Colin Hesse又指，「人際關係是人類的核心需求。」當人們對強烈人際關係的需求得不到滿足時，他們的身心和社交都會受到傷害。他舉例指，就像飢餓或疲勞意味著你沒有獲得足夠的卡路里或睡眠一樣，當人們對人際關係的需求未得到滿足時，孤獨也會反映在人們身上。孤獨是一種普遍存在的心理健康狀況，它會嚴重影響健康，引發包括睡眠障礙在內的一系列疾病，而發噩夢就是睡眠品質受到影響的一種表現。

研究團隊表示，未來希望在查出噩夢的內容是否會受到孤獨的影響，以及哪種治療孤獨的方法最能確保睡眠品質。

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孤獨會如何影響身心健康？

孤獨對健康有著深遠的影響，包括心理健康和身體健康方面：

- 心理健康影響



情感上的影響：孤獨可能導致情感上的不適和沮喪感，增加焦慮和抑鬱的風險。

自我價值感：缺乏社交互動和支持可能使個人感到不被需要或重要，降低自尊和自信心。

心理健康疾病：長期的孤獨感可能導致精神健康問題，如焦慮症、抑鬱症和其他心理健康疾病。

- 身體健康影響



免疫系統：長期孤獨可能削弱免疫系統功能，增加患病風險。

心血管健康：孤獨感與心血管疾病風險增加相關，包括高血壓、心臟病和中風。

睡眠問題：孤獨可能導致睡眠問題，如失眠，進而影響整體身體健康和免疫功能。

- 行為影響



不良生活習慣：孤獨可能導致人們染上不良習慣，如過度飲酒、吸煙或不健康飲食。

躲避社交：孤獨可能導致人們避免社交互動，進一步增加孤獨感，形成惡性循環。

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促進心理社交健康的5大要訣

1. 社交活動



參與社區活動：鼓勵參與社區活動、俱樂部或志願服務，擴大社交圈子。

與家人親友保持聯繫：定期與子女、孫子女以及朋友保持聯繫，分享生活點滴。

2. 建立興趣愛好



參與興趣小組：加入興趣小組或俱樂部，與他人分享共同興趣，建立友誼。

持續學習：參加課程或工作坊，不斷學習新知識和技能，保持活躍和積極。

3. 維持身心健康



定期運動：適度運動有助於保持身體健康和心理健康。

均衡飲食：飲食均衡、營養豐富，有助於維護健康。

4. 獲得充分的心理支持



與他人分享感受：鼓勵長者與他人坦誠分享情感和感受，緩解壓力和孤獨感。

尋求專業幫助：如有需要，鼓勵尋求心理輔導或支持，處理負面情緒。

5. 保持積極態度



感恩心態：培養感恩的心態，珍惜生活中的美好，尋找幸福感和滿足感。

培養樂觀：鼓勵樂觀思考，尋找解決問題的積極方法，積極應對生活挑戰。

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