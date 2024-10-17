感冒｜秋冬易感染 醫生：宜戒５種食物 亂吃恐令病情惡化！

秋冬兩季是呼吸道傳染病的高峰期，不少港人在患病後都會自行戒口，為的就是要盡快康復。不過，實際上什麼是可以吃；什麼是不能吃，大家都不太清楚。為了幫市民解惑，近日就有醫生分享了５種會令感冒惡化的食物，供市民參考。



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台灣小兒感染氣喘專科醫生陳俊仁早前在Facebook專頁發文表示，「最近很多人問我?感冒可以吃甜的嗎?或者是感冒可以喝牛奶嗎?」對此，他列出5樣吃了會讓感冒惡化的食物，提醒市民要多加注意。

感冒宜戒５種食物（按圖睇清👇👇👇）

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1. 甜食



陳俊仁指， 很多人都會問醫生，感冒的時候哪些食物最好不要吃，大家第一個都會說「甜的食物」，理由是「甜的食物容易生痰」。其實以西醫的觀念來說，並沒有「甜的食物容易生痰」這個理論；但是過甜的食物會降低身體的免疫功能，不利於身體對抗病毒與細菌，更有機會導致感冒惡化。

2. 咖啡因



另一個不太建議的食物，是含「咖啡因」的飲料，例如：茶和咖啡。因為含咖啡因的飲料，具有利尿的功能，會惡化身體脫水的狀態。在感冒時，醫生提醒病人多喝水，是希望可以稀釋鼻涕和痰液，有助於排出體外，但含咖啡因的飲料卻會讓身體排出更多水，反而適得其反。

3. 牛奶



很多人發現，感冒時喝牛奶，好像也會惡化感冒的症狀，喝牛奶本身並不會生痰，但是也是會讓痰液變得比較濃稠，所以會更難咳出來。

4. 酒精



陳俊仁又指，「喜歡喝酒的人，都會有個謬論，酒精可以殺菌，所以感冒的時候喝酒應該有幫助？」我們一般喝的酒，酒精濃度本身就很少會有足夠的殺菌功能。再加上「濃度夠高的酒精」雖然有殺菌功能，但是又會造成黏膜發炎，反而會惡化感冒的症狀；再加上酒精和咖啡因一樣，也是一種利尿劑，同樣會造成鼻涕和痰液變濃稠，更不易排出。

5. 辣的食物



陳俊仁表示，有些人認為，吃辣的食物，好像鼻子比較容易暢通，痰液比較容易排出來，事實上的確如此，辣的食物可以短暫改善鼻塞，同時有稀釋痰液的功能；然而，辣的食物同樣會加重喉嚨發炎及疼痛的狀況；再加上有研究指出，「辣椒素」會促進痰液的分泌，以長期來說，反而不利於感冒的病程，會讓症狀拖得更久。

陳俊仁強調，其實「感冒」都是病毒感染，並沒有特效藥，多喝水讓痰液和鼻涕稀釋，多休息、正常進食補充營養，就能增加免疫力，感冒自然會康復得更快。

3個超簡單紓緩感冒妙招（按圖看清👇👇👇）

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