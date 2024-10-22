心臟病｜便秘都會影響心臟健康？澳研究揭2項重大影響 ！

便秘是都市人常見的問題，但原來除了影響腸道健康外，便秘亦有可能提高患上心血管疾病的風險！早前，澳洲的一項國際研究發現，便秘與主要不良心臟事件 (MACE) 風險增加之間存在聯繫，其中更包括心臟病發作、中風和心臟衰竭。



召集📣養生達人😎答幾條問題✅賺888「01積分」，送您總值高達$10,000獎品🎉分享您的養生秘訣，有機會贏走美國品牌2合1空氣清新機🎁👉按此👈

這項研究由蒙納許大學生物科學學院的 Francine Marques 教授領導，發表在《美國生理學雜誌-心臟和循環生理學》（American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology）上。

研究小組合共分析了 408,354 人的數據，其中有 23,814 例便秘病例。結果表明了兩項重大發現：

⚫ 與沒有便秘的人相比，患有便秘的人面臨重大心臟事件的風險是其兩倍以上。



⚫ 便秘會增加高血壓患者心臟病的風險，與單純高血壓患者相比，他們發生心臟事件的風險增加 34%。



Francine Marques 教授表示，「我們的研究表明，便秘是一種常見但經常被忽視的健康問題，可能是導致心血管疾病的一個重要因素。」

該研究還確定了便秘與心血管疾病之間的某些遺傳關聯，研究的共同第一作者、Leticia Camargo Tavares 博士指出， 「便秘與各種形式的主要不良心臟事件（MACE） 之間存在正向遺傳相關性，表明這兩種情況可能存在共同的遺傳因素。這項發現為研究腸道健康和心臟健康之間的潛在機制開闢了新的途徑，」

該研究還確認了便秘與心血管疾病之間的存在著某種遺傳關係。研究的共同第一作者、Leticia Camargo Tavares 博士指出，研究發現便秘與各種形式的主要不良心臟事件（MACE）之間存在正遺傳相關性，這表明這兩種疾病可能都有共同的遺傳因素。這項發現亦為研究連接腸道健康和心臟健康的潛在機制開闢了新的途徑。

鑑於該研究發現便秘與心血管問題之間的聯繫，研究人員建議關注腸道健康作為預防和管理心臟病的措施。未來需要進一步研究以闡明因果關係並揭示潛在的病理生理機制。

7個貼士助你輕鬆改善消化（按圖睇清👇👇👇）

+ 11

每個人偶爾都會經歷消化系統症狀，如胃部不適、脹氣、胃灼熱、噁心、便秘或腹瀉。然而，當這些症狀頻繁出現時，可能會對你的日常生活造成困擾。想改善消化，可以參考以下方法：

1. 盡量挑選天然食物進食



選擇天然食物可以有助於減少對加工食品和人工添加物的攝取。加工食品通常含有高量的脂肪、鹽分和糖，這些成份可能對消化系統造成負擔。相比之下，天然食物如新鮮水果、蔬菜、全穀物和健康蛋白質來源（如家禽、魚類、豆類）含有更多的營養素，有助於正常的消化和腸道功能。

相關文章：腸胃健康｜避吃豆類、麵包6類易脹氣食物！2大脹氣原因你要知👇👇👇

+ 12

2. 攝取充足的纖維



眾所周知，纖維有益於良好的消化。纖維是植物性食物中的一種碳水化合物，它對消化系統非常重要。攝取足夠的纖維可以促進腸道蠕動，增加糞便體積，預防便秘並促進腸道健康。可溶性纖維可以在消化過程中吸收水分，使糞便軟化並增加體積；而不溶性纖維則增加了糞便在腸道中的移動速度。攝取豐富的纖維食物，如全穀物、豆類、堅果和種子、水果和蔬菜，有助於維持消化系統的正常運作，高纖維飲食更可降低消化系統疾病的風險，包括便秘、發炎性腸道疾病和大腸癌。

3. 保持水分



保持身體充足的水分攝取對於良好的消化非常重要。水有助於軟化糞便，預防便秘，並促進順暢的腸道運動。此外，水還可以幫助消化食物，使其更容易被吸收。每天喝足夠的水，或攝取其他無糖飲品、天然果汁和高水分含量的食物（如西瓜和青瓜），有助於維持消化系統的正常功能。

4. 正念飲食



正念飲食是一種意識到自己飲食行為的習慣。它鼓勵你慢慢進食，細嚼慢咽，並專注於食物的味道、質地和口感。正念飲食可以幫助你更好地感知食物，提醒你的身體飽足感，並促進消化過程。這種方式還可以幫助你更好地控制飲食量，避免過食或暴食。

相關文章：修身｜專心食飯可以減肥？一文學習「正念飲食」擺脫非飢餓性進食

5. 管理你的壓力



壓力對消化系統有負面影響。長期或過度的壓力可能導致消化系統問題，如消化不良、胃灼熱、腸道痙攣等。因此，學習有效的壓力管理技巧，如深呼吸、冥想、運動、放鬆練習等，有助於減輕壓力，促進消化系統的正常運作。

6. 定期運動



定期運動對於促進消化系統的健康非常重要。運動可以增加腸道的蠕動和血液循環，促進食物的消化和吸收。此外，適度的運動還可以減輕壓力、維持健康體重，進一步改善消化功能。選擇適合自己的運動形式，如散步、跑步、游泳、瑜伽等，每週進行3-5次，每次持續30分鐘以上，有助於維持消化系統的良好功能。

7. 攝取加入支持腸道的營養素



一些特定的營養素對於腸道健康非常重要。例如，益生菌是有益的腸道細菌，可以幫助平衡腸道菌群，提高消化和免疫功能。你可以攝取富含益生菌的食物，如乳酪、發酵食品（如酸菜、酸奶、納豆）或益生菌補充劑。此外，一些營養素如鈣、鎂和維生素D也對於腸道健康至關重要。優質的飲食和必要的營養補充可以提供這些重要的營養素，支持腸道的正常功能。

同場加映 ▼ 消滯2款茶飲（按圖👇👇👇）