大腸癌｜運動就能夠防癌？研究發現：這２個時間鍛練效益最大！

大腸癌是本港第二大「癌症殺手」，大眾一般都聞之色變，但現在有一個簡單的方法就能減少罹患風險。近日，一項研究發現，早上和晚上兩個關鍵時間進行活動可以將罹患大腸癌的風險降低 11%。研究人員指，找出體能活動「最有益」的特定時間，可以為日後制定癌症預防策略鋪路。



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這項研究由雷根斯堡大學 (Regensburg University) 的專家領導，他們利用英國生物資料庫 (UK Biobank) 的資料，評估了 86,252 名年齡介乎 42 到 79 歲的人，這些人透過在手腕上佩戴一種稱為加速度計（accelerometer）的裝置來追蹤身體活動。在長達 5.3 年的追蹤期間，共發生了約 529 宗腸癌病例。

根據數據，研究人員確立了４種活動模式，並發現每天早上 8 點和下午 6 點，有兩個明顯的活動高峰期，與其他時間相比，這兩個時間點的運動會帶來更明顯的大腸癌風險降低效果。那些同時在清晨和傍晚都有運動的人，其大腸癌風險降低幅度為11%；而那些整天都有運動的人則為6%，只在半夜後才開始運動的人則無法確定。

這項研究由德國雷根斯堡大學流行病學及預防醫學系系主任Michael Leitzmann教授領導，並發表在醫學期刊《BMC Medicine》。他表示，「我們的研究強調，身體活動不僅對降低大腸癌風險很重要，而且在哪個時間點使運動量提高也可能扮演關鍵角色。」

Leitzmann教授指，透過找出身體活動最有益的特定時間（清晨和傍晚），未來可以制定更具針對性的預防策略。如果研究結果在未來得到證實，這將為個人提供一個簡單而又有效的方法—即通過選擇最佳的運動時間，來進一步降低患癌風險。

▼8大致癌食物（按圖👇👇👇）

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預防大腸癌５貼士 改善飲食話咁易！

1. 多攝取高纖維的食物



高纖維的食物有助於促進腸道健康，減少便秘，降低大腸癌的風險。建議攝取豆類、全穀類、水果和蔬菜等高纖維食物。

2. 適量攝取動物蛋白質



適量攝取動物蛋白質有助於維持身體健康和生理功能，但過量攝取動物蛋白質可能會增加大腸癌的風險。建議適量攝取魚、家禽、瘦肉等動物蛋白質。

3. 減少攝取紅肉和加工肉



紅肉和加工肉被認為是大腸癌的危險因素之一，因此建議減少攝取紅肉和加工肉，包括熏肉、香腸、午餐肉等。

4. 增加攝取富含omega-3脂肪酸的食物



omega-3脂肪酸是一種有益的脂肪酸，有助於降低大腸癌的風險。建議攝取魚類、堅果、亞麻籽等富含omega-3脂肪酸的食物。

5. 適量攝取鈣質



鈣質被認為有助於降低大腸癌的風險，建議攝取含鈣質豐富的食物，例如乳製品、豆腐、魚、堅果等。

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