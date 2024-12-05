癌症｜營養師推薦「抗癌三寶」大蒜經一步驟處理營養價值更高

天然香辛料不但可以為食物增添風味，原來香辛料本身亦能為身體帶來許多正面影響！對此，有營養師就推薦，被譽為「抗癌三寶」的青蔥、薑和大蒜。



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（圖片來源：截圖自《健康點點名》）

早前，台灣營養師劉怡里在健康節目《健康點點名》中分享抗癌資訊，當中就提及到料理時可善用「抗癌三寶」：

1. 青蔥



青蔥含微量元素硒，能降低胃液內亞硝酸鹽含量，對於預防胃癌有正面幫助；此外，還可以提升免疫力。不過劉怡里提醒，食用生的青蔥可能存在細菌污染的風險，建議食用前應先稍微燙熟。

2. 薑



薑含有薑酚、薑辣素、薑醇等抗癌活性成份；另外，薑辣素亦具有抗發炎、抗氧化的功效，如果運動後身體出現痠痛，亦可以考慮多吃些薑料理。不過購買時就要留意薑的狀況，因為薑有分嫩薑和老薑，曾有研究發現，後者的抗癌效果更好。

3. 大蒜



大蒜堪稱「抗癌之王」，其中含有蒜素、類黃酮，可防止腫瘤增生，抑制致癌物亞硝胺，還能增強免疫力，具預防罹患胃癌、大腸癌的作用。劉怡里又指出，生吃大蒜是最好的吃法，能獲得最多的營養素，但如果不能接受吃生蒜亦可以考慮選擇烤大蒜或製成大蒜橄欖油。另外，使用大蒜製作料理時，最好先切好再讓其暴露在空氣中，這能產生交換作用，從而使蒜素含量提高。

劉怡里又提醒，在處理上述「抗癌三寶」時最好不要爆香，因為高溫、高油都會抵消抗癌的效果，而且過程中所產生的油煙，含有多環芳香烴化合物，會對肺部健康造成危害，可免則免。

香港最常見的癌症是什麼？

肺癌號稱香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超第二名大腸癌，其中以男性發病率比較高。根據衛生署資料，於2022年錄得的癌症新症當中， 有16.1%是肺癌個案，合共5,707宗，男性有3,340宗，女性有2,367宗，男女患者的比例約為1.5比 1，大部份者是50歲以上的人士。

▼肺癌有什麼徵狀？（按圖了解 👇👇👇）

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預防肺癌建議

最佳的預防肺癌方法是避免吸煙和吸入他人的二手煙。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚，因這仍可令你獲得戒煙成功所帶來的各種好處。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。

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