三高｜膽固醇超標易患冠心病 專家傳授飲食改善要點

高膽固醇是導致心血管疾病的主要成因之一，想改善高膽固醇問題就要從飲食上着手！近日，就有營養師就在社交平台發文提醒，高膽固醇對心血管的影響，並分享了10個專門針對膽固醇超標的飲食建議。



台灣營養師洪泰雄在Facebook發文指出，冠心病患者通常會伴隨膽固醇超標，這同時是動脈粥樣硬化和心血管疾病的主要風險因素之一。要改善高膽固醇問題，洪泰雄就建議冠心病患者，根據以下10點進行飲食調整：

1. 減少飽和脂肪攝取



包括：肥肉、奶油、全脂乳製品、椰子油、棕櫚油。建議選擇低脂或脫脂乳製品、瘦肉（如雞胸肉、去皮魚肉），並避免油炸食物。

2. 避免反式脂肪



包括：人造奶油、酥皮糕點、加工餅乾、速食。建議選擇天然油脂（如橄欖油、亞麻籽油），揀選食物前要閱讀食品標籤，避免標註有「氫化油」的產品。

3. 增加不飽和脂肪攝取



包括深海魚（如鮭魚、鯖魚）、堅果（如核桃、杏仁）、植物油（如橄欖油、亞麻籽油），因為其中含有的不飽和脂肪酸有助於提升好膽固醇（HDL），同時降低壞膽固醇（LDL）。

4. 增加膳食纖維攝取



包括：可溶性纖維：燕麥、藜麥、大麥、豆類、蘋果、柑橘類水果，有助於降低壞膽固醇；而不溶性纖維，包括：糙米、全麥麵包、深綠色蔬菜，則能夠促進腸道健康。建議每日攝取25-30克膳食纖維。

5. 多攝取植物固醇



包括：豆製品（豆腐、毛豆、豆漿）、堅果、植物油、強化食品（如植物奶）。植物固醇能阻斷膽固醇在腸道的吸收，有助於降低血清膽固醇。

6. 控制膽固醇攝取量



包括：動物內臟（如肝臟、腎臟）、蛋黃、海鮮（如蝦、蟹）。建議每日膽固醇攝取量應少於300毫克，而對於已確診冠心病者則建議不超過200毫克。

7. 增加富含Omega-3脂肪酸的食物



包括：鮭魚、鯖魚、沙丁魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃。Omega-3能降低三酸甘油酯，減少心臟發炎風險。

8. 避免高糖食物



高糖食物包括：甜點、含糖飲料、精製糖。因為高糖攝取會增加三酸甘油酯水平，加重血脂異常。

9. 適量飲用綠茶



綠茶中的兒茶素（catechins）有助於降低壞膽固醇，但不要空腹喝，以免刺激胃部。

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10. 保持低鹽飲食



高鹽攝取的主要來源：加工食品、罐頭、醃製食品等。這些食品通常含有過多的隱藏鹽分，容易讓我們不知不覺攝取過量的鹽。建議每日鹽分攝取量應少於6克（約1茶匙）。烹飪時，用天然香料（如迷迭香、胡椒粉、檸檬汁）替代鹽調味，並多選擇新鮮食材以減少隱藏的鹽分。

▼高膽固醇高危人士：（按圖👇👇👇）

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只要跟從以上10點建議調整飲食習慣，相信就能有效降低膽固醇。不過，洪泰雄又提醒均衡飲食只是維持健康的基礎步驟。冠心病患者亦要注意定期（每3-6個月）進行一次血脂檢查，同時要配合服用醫生處方的降膽固醇藥物，這樣才能獲得最好的效果。