執業脊醫拆解揀枕頭床褥迷思　瞓咗好似無瞓？揀錯隨時影響脊椎！

人生幾乎有1/3的時間在睡眠中，是我們休息、抖足精神的重要步驟，然而，你有沒有試過一覺睡醒，發現頸梗膊痛、甚至比睡前更累？又有沒有想過是你的寢具作怪？我們每晚睡眠時貼身使用寢具近8小時，因此選擇合適產品很重要，本文請來了註冊脊骨神經科醫生何文燊脊醫為我們剖析揀枕頭床褥迷思。



點揀枕頭床褥先至啱？

註冊脊骨神經科醫生何文燊脊醫指出，選擇枕頭床褥時，最大原則是維持頸部及脊椎自然弧度，令頸部保持同頭部水平直線，否則長期使用不當寢具會影響脊椎健康及引發痛症，後果可大可小。何脊醫續指，選擇寢具主要有兩大要素，包括寢具軟硬度和寢具物料。寢具軟硬度方面，除個人喜好外，足夠承托力很重要。寢具需支撐頸背，避免睡眠時懸空，防止肌肉因整晚發力而痠痛，因此寢具不能太硬也不能太軟。

至於寢具物料方面，坊間有不同的選擇如羽絨、太空棉、乳膠枕頭等，而床褥除太空棉、乳膠外，更有椰棕、彈簧等，當中羽絨較軟、結構鬆散，承托力略遜色；而椰棕雖然實惠耐用，但偏硬、與身體的貼合度較差；較多人選用的彈簧透氣、承托力好，唯抗干擾及舒壓能力失色；太空棉則是相對更佳的選擇，因太空棉具感溫的性能，能隨人體溫度而轉變形狀，從而緊貼頸部和背部的輪廓，包覆性強，提供個人化承托力。太空棉又稱慢回彈棉，受壓時能吸收和卸走壓力，並慢慢恢復原狀。整體而言，可以幫助頸部和背部放鬆。

最後何脊醫建議選購寢具時，可以連同床褥和枕頭先一起試用，以感受完整睡眠體驗，再作合適的選擇。

揀床褥3大Tips

（圖片：Shutterstock）

1.重量

以BMI量度所適合的床褥，比如說BMI 低於18.5的過輕人士就需要較軟的床褥，反而言之，BMI高於23的過重人士就需要選擇一張較硬的床褥。

2.睡姿

平躺時，床褥應是可以與頸椎和胸椎大致上形成一直線，腰椎和大腿亦能大概成一直線，另外，在腳的位置，一般來說，大腿和腳的位置會形成一個小小屈曲的角度，承托著膝蓋，能夠形成這個角度時，大腿後的膕繩肌、小腿位置的肌肉才能得到一個舒緩作用，這樣才是較為理想的狀態。

3.承托力

承托力是揀選床褥最重要的一點，在腰部位置底下，如果能夠將手指放進去，剛剛好能感覺到床褥有反彈的壓力，而不能夠將整隻手放進去，這個承托力就為之適合。另外如果有些人習慣睡稍微硬一點的床，可以選擇彈簧加太空棉這類雙物料組成的床褥。

太空棉配合獨立袋裝彈簧，能卸除肌肉壓力，追蹤身體不同部位提供最佳承托

揀枕頭3大Tips

知道自己的睡覺習慣和喜歡怎樣的枕頭是十分重要。（圖片：Shutterstock）

1.了解自己需要

頸椎上有潛在問題如椎間盤突出、頸骨過直、頸椎退化等，必須先向脊醫求診，優先處理好頸椎問題。另外，知道自己的睡覺習慣也是十分重要。簡單而言就是一躺在床上自己感到最舒適的姿勢，再根據習慣揀選枕頭，喜歡仰臥睡覺的話要找枕高低些的枕頭；喜歡側睡，可以找枕高偏高的枕頭；經常左右反側而睡的就要找弧型枕頭。

枕頭弧度貼合頸部自然曲線，配合太空棉彈簧，更有效適度承托及舒援頸椎壓力

2.找朋友或家人幫助了解睡眠姿勢是否正確

帶個朋友或家人去買枕頭，替你拍下睡覺的照片，因為他們能告訴你的睡姿，側睡時眼、鼻、嘴是否呈平直線，而仰臥睡覺時，額頭是否高了或低了，最理想的狀態為仰臥時，額頭及下巴成一個水平直線，最多就是額頭高過下巴5度；打側睡的話，如果將身體畫一條中間線，額頭、鼻尖、口、心口都要成一直線，這就是最好的仰臥睡姿。

3.試枕頭要留意所試的床褥

購買枕頭時，要配合在一張與你家正使用的物料及軟硬度接近的床褥來試，假如床褥很硬而你家用的是偏軟，這個枕頭就不一定適合你，更會導致錯誤地揀選枕頭，因此要事先了解清楚家裡的床褥是硬或軟，是記憶棉還是彈簧床褥，這樣才不會做錯判斷。

SINOMAX 枕頭床褥融合前瞻科技 打造健康的睡眠

SINOMAX太空棉床褥及床墊均獲香港執業脊醫協會認可，由美國Dream Studio®專家團隊不斷研發、整合頂尖科技，設計出新的寢具，致力為大眾帶來舒適健康的睡眠體驗。

SINOMAX Hybrid 床褥系列提供多款6.5”至11”厚的床褥，使用創新升級太空棉，棉芯為SINOMAX獨家研發的第二代太空棉X-FOAM®，較傳統太空棉透氣度高4倍。此外，SINOMAX Hybrid 床褥系列提供革命性雙重承托，利用太空棉包覆獨立袋裝彈簧，結合2種物料的優點，在卸走肌肉壓力同時為頸部提供點對點的精準支撐，更具有良好的彈性，且透氣耐用，尤其適合習慣使用彈簧床褥但希望提升睡感人士。

Hybrid 100 AS 床褥獨有深層舒壓UItra-CLOUD® 雲端太空棉，配合高溫碳鋼彈簧，讓你彷如躺臥於雲端上，極致放鬆的睡眠享受。

Hybrid 200 Pro 床褥獨有雲端太空棉，配合雙層高溫碳鋼彈簧，追蹤身體不同部位，提供最佳承托。

SINOMAX Hybrid AT 枕頭系列含兩款形狀、軟硬可供選擇，包括弧形護頸款，有中硬、雙弧度，高10cm和11.5cm和傳統舒壓款，中軟、高15cm。除了擁有以上SINOMAX Hybrid 床褥系列的優點外，枕頭布套採用受英國過敏協會認可的100%生物基Allergen Tech 抗敏科技，能透過活性益生菌大幅減少由非活性過敏原引起的過敏症狀及哮喘；亦能抗菌、防蟎、防霉，全方位保護，整晚潔淨安心。

Hybrid AT 舒壓彈簧枕：全方位頭頸舒壓，提供充足承托

Hybrid AT 護頸彈簧枕：舒適防敏，形狀貼合個人頭頸弧度，保護脊骨健康

睡眠是一天休息身心重要的過程，重視睡眠品質對健康有莫大關係，要睡得好，不妨小心揀選寢具，例如SINOMAX 優質設計，舒適又抗敏的枕頭床褥，提升睡眠質素。

（以上資料由客戶提供)