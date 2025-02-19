眼睛健康｜眼前有小黑點飄來飄去？7秘訣對抗飛蚊症多看戶外遠處

飛蚊症會好嗎？飛蚊症是許多人都有遇到的問題，尤其盯著亮白的牆壁或藍天時，總會看到眼前有小黑點飄來飄去。



有飛蚊症要擔心嗎？飛蚊症會不會自己消失？不理它可以嗎？

對抗飛蚊症7個秘訣（按圖看清👇👇👇）

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飛蚊症原因：眼球內部玻璃體的變化影響視力

台灣泰明堂中醫診所中醫師鮑冠吟指出，飛蚊症其實是眼球內的玻璃體發生了混濁或不均質現象。玻璃體是一種清澈的膠狀物質，位於眼球內部，主要由水、膠原蛋白及玻尿酸組成，負責維持眼球形狀及吸收壓力。當玻璃體因年齡或其他因素出現退化或變化，就會產生飛蚊症。

飛蚊症分生理性與病理性2種類型

鮑冠吟進一步說明，「生理性飛蚊症」是良性的，通常是因為老化或長時間過度用眼導致玻璃體退化。多數症狀為少量的小黑影或透明團塊在眼前飛舞，時有時無，一般來說不會在短時間內大量出現。常在疲勞或看淺色背景時變得明顯。這類型的飛蚊症對視力影響不大，但建議定期檢查眼底。

而另一種「病理性飛蚊症」則發展較快，可能拉扯視網膜，導致視力損害，症狀包括飛蚊數量突然增加、閃光感、視野缺損、視力扭曲（特別在看格子或直線時）、視力模糊或難聚焦。若有以上症狀，務必立即就醫；這種飛蚊症好發於高度近視患者、眼外傷史、眼內發炎史、眼內手術史、遺傳性疾病等族群。

對於生理性飛蚊症，鮑冠吟表示一般無需治療，建議定期眼科追蹤，但千萬別不理會！而病理性飛蚊症主要和視網膜傷害或玻璃體出血有關，可能需雷射治療、手術等方式以防止進一步的視網膜損傷。

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中醫看飛蚊症：肝腎虛弱、痰濕

鮑冠吟從中醫角度指出，造成飛蚊症的因素與肝腎不足、氣血不足，或是痰濕、血瘀、痰瘀互結有關。治療方式包括針灸（眶外眼針與一般體針）和中藥調理，改善程度則因人而異，最好的情況是希望可以減緩到不刻意尋找、不感疲勞時，便不覺得有飛蚊症狀的存在。

飛蚊症會好嗎？小心別讓它變嚴重

鮑冠吟強調，無論是生理性還是病理性，飛蚊症多數無法完全痊癒，初次發生飛蚊症建議還是需要請眼科醫師詳細檢查眼底，以避免忽略早期的眼底病變。此外，葉黃素對於預防與改善飛蚊症沒有實際效果，建議還是要透過正確的保養與治療來控制症狀，以減少對生活的影響。如果有飛蚊症狀，不要忽視，及早就醫是最好的保護方式，避免可能的視力損害。

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生活習慣是關鍵！有效對抗飛蚊症的7個秘訣

鮑冠吟提供以下幾點生活中預防與保養飛蚊症的方法：

1. 避免過度用眼，如減少電子產品使用時間、減少長時間看近物。

2. 多看戶外遠處，少看強光。

3. 避免眼睛受到外傷或外力衝擊。

4. 維持健康生活型態，預防容易引起視網膜疾病如糖尿病、高血壓的發生。

5. 均衡飲食，補充維他命A、B、C、E，及礦物質鋅、硒，並少吃辛辣、刺激性食物。

6. 保持良好的情緒，避免長期精神緊繃，內耗氣血。

7. 定期檢查眼睛健康，特別是已經有飛蚊症狀的人。



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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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