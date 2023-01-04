眼睛健康｜3類飛蚊症生理性好發於40歲以下　飛蚊症該怎麼治療？

眼前出現蚊子，打不到、揮不去，有時候是黑點或透明圓圈，有時候是毛髮飄動的影像，這些移動的飛蚊令人困擾，就是俗稱的「飛蚊症」，飛蚊症是一種自覺症狀，在醫學上則稱之為「玻璃體混濁」或「玻璃體退化」。



產生飛蚊症的主因是眼球的「玻璃體」退化、混濁，產生一些懸浮物，這些懸浮物的影子就會投射在視網膜上，隨著眼球轉動而動，讓病患在看東西的時候，都會有黑影擋在眼前的感覺。

常見的型態有芝麻狀、蟲形狀、線狀、橢圓形、環狀，懸浮物愈接近視網膜，黑影愈明顯，愈遠離視網膜，黑影愈模糊，容易在視野背景較亮、眼睛較疲勞的時候出現。

3類飛蚊症（按圖看清👇👇👇）

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飛蚊症可以分為3種類型

一、生理性：佔20%，好發於40歲以下者

代表眼睛玻璃體中有雜質，患者多為40歲以下長期用眼過度的人，看見的飛蚊類型大多是數個黑點，通常不影響視力。

二、退化性：佔75%，好發於40歲以上者

代表眼睛玻璃體退化，導致玻璃體與視網膜分開，患者多為40歲以上的人，原因為正常老化、高度近視、動過白內障手術或有頭部外傷病史者。看到的飛蚊類型為1-2個黑點或是小圓圈，不會傷害到眼睛本身。

三、病理性：佔5%，好發於50歲以上

病理性的飛蚊症佔比最少，但也最危險，患者多為50歲以上、有高度近視、糖尿病、高血壓、做過白內障手術、眼睛受過傷、眼睛發炎的人。

由於視網膜的血管破裂，造成視網膜裂孔或是視網膜剝離，使玻璃體周圍的組織發炎，造成玻璃體滲出大量的白血球懸浮物，通常病人看到的飛蚊是一片很厚的黑影或是數十甚至上百個黑點，嚴重影響視力，須立即治療。

眼前「飛蚊」到底是什麼？飛蚊症年輕化背後成因（點圖放大👇👇👇）

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飛蚊症該怎麼治療？

生理性及退化性的飛蚊症，不會傷害眼睛或影響視力，通常不需要特別治療，可以用轉動眼球的方式，讓眼睛裡的液體波動一下，飛蚊就會暫時消失。不過，為排除病理性的飛蚊症，確認視網膜沒有病變，醫師通常會做散瞳劑檢查

雖然飛蚊症大多是良性的，但如果眼前的黑影突然變多或變大、頻繁閃光、視力突然模糊、視野缺損，就要盡快就醫檢查。

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而病理性的飛蚊症就需要特別注意如何治療了，由於嚴重影響視力，需詳細檢查來確定病因，單純的視網膜裂孔可用雷射治療修補，而較大、較複雜的裂孔、視網膜剝離或玻璃體出血等，必須用鞏膜扣壓術或玻璃體切除術來治療。

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