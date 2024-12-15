眼睛健康｜白內障手術後視力又模糊？醫揭1現象視力退化4大原因

白內障是高齡人口最常見的眼睛疾病，也是導致失明的第一大原因。醫師表示，白內障是因為水晶體混濁引起，水晶體嚴重混濁此時就必需進行手術。然而，許多患者在手術後一段時間可能會再度出現視力模糊情況，以為白內障又復發了，真的是如此嗎？



根據統計，台灣罹患白內障人數已經超過3百萬人，每年平均有25萬人接受白內障手術，台北市立聯合醫院陽明院區眼科主任張延瑞表示，臨床上很多患者會問，白內障手術後一段時間，視力又變模糊了是不是復發？其實視力再模糊不是復發，有可能是出現的「後發性白內障」現象。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？（按圖看清👇👇👇）

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4大原因造成術後視力退化

張延瑞解釋，白內障術後造成視力退步原因很多，包括: 後囊混濁、人工水晶體變質、糖尿病視網膜病變、老年黃斑部病變及其他眼疾。

1. 後囊混濁

後囊膜混濁是白內障術後視力模糊的最常見原因。白內障手術會移除混濁的水晶體核和皮質，但會保留一層非常薄的透明包囊（約3微米）來固定人工水晶體。這層包囊中可能殘留少量纖維細胞，隨著時間增生纖維化，導致視力模糊。

根據臨床資料，後囊袋混濁的併發症愈年輕愈容易發生，受到新陳代謝旺盛、細胞活耀增生的影響，小於50歲的青壯年開白內障者發生率達70%。至於一般中老年人發生在術後3-5年，機率也大約40%。

2. 人工水晶體變質

受個人體質或人工水晶體材質影響，人工水晶體隨著時間產生鈣化或霧化現象，而這種情況較為少見，若有嚴重影響視力，可能需要更換人工水晶體。

10項眼睛健診（按圖👇👇👇）

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3. 糖尿病視網膜病變

糖尿病會影響視網膜的血管健康，導致視網膜缺氧和水腫，尤其當水腫發生在黃斑部，會對視力造成重大影響。若進展成增殖性視網膜病變，可能併發玻璃體出血甚至視網膜剝離，必需儘快積極治療，減少永久性視力損害風險。

4. 老年黃斑部病變

50歲以上人群中，約有10%患有不同程度的黃斑病變，且與白內障常同時發生，易造成診斷混淆。但隨著共軛焦視網膜斷層掃描儀的應用，目前能快速準確地診斷黃斑病變。若診斷為滲出性黃斑病變，患者可申請健保給付的抗血管新生針劑來治療。

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除了上述原因之外，部分視力下降可能源自視覺路徑上的其他問題，包括角膜、視網膜、視神經、大腦視覺區的任何病變，導致白內障術後視力再次下降。

因此術後定期檢查非常重要，張延瑞提醒民眾，手術後視力模糊情況持續，建議儘速至眼科診察，找出原因並及早處理。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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