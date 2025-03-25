長壽秘訣｜想活得長壽、老得慢一點？醫：魚油、維他命D加運動 ！

「失去健康的長壽，並非祝福。」有研究指出，如果想要活得健康又長壽，其實只需服食魚油、維他命D，再加上一點點的運動，就可以令你「老得慢一點！」



早前，台北榮民總醫院遺傳優生科主任張家銘在Facebook專頁「基因醫師張家銘」發文分享醫學界對延緩衰老的研究成果。他引述一份今年在科學期刊《自然老化》（Nature Aging）上發表的研究指出，每天吃魚油的長者，3年後的身體年齡，較不吃魚油同年人年輕3個月。

另外，如果是吃魚油和維他命D，再加上做運動，更可以令「前衰弱症（行動不便、容易摔跤的狀態）」減少了39%，癌症少了61%，張醫生就建議趁年輕起就養成上述3個習慣。

補充魚油6大功效（按圖看清👇👇👇）

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該研究於瑞士、德國、法國、奧地利、葡萄牙等地進行，為期三年，其中涉及了777位年過70歲的長者。張家銘解釋，研究人員會從與加者的血液樣本中，測量一種名為「DNA甲基化時鐘」的東西。簡單來說，它可以測出人的身體年齡，並反映出人們在老年時會不會患上癌症、心臟病、失智症這些疾病。

結果發現，每天持續吃魚油的那群人，生物時鐘跑慢了，3年下來大概年輕3個月，研究人員認為，若這個速度保持下去，這個「慢老」的效果，會慢慢累積，最後影響到我們的健康，甚至壽命。

張家銘指，研究又發現，單吃魚油效果最好，每天1克魚油膠囊，裡面有330毫克EPA、660毫克DHA，這種劑量便足夠。另外，如果再加上每天吃2000單位維他命D，加上一週三次、每次30分鐘的簡單運動，生物時鐘變慢的效果會更明顯。

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食魚油能減少身體衰弱、患癌風險！

在同一個研究裡發現做上述3件事，除了可以減慢老化之外，吃魚油感染少了13%，跌倒少10%；魚油+維他命D+運動一起來，3年下來，前衰弱症（行動不便、容易摔跤的狀態）少了39%，癌症少了61%，張家銘強調，「不是什麼仙丹，但這樣做，真的有用，且數字驚人。」

不過張家銘又提醒，研究人員也說得很實在，不要以為吃魚油、曬太陽、動一動，就會年輕10歲，不可能。但如果你問「做這3件事，老了會不會過得好一點？」答案是：「真的會。」

張家銘建議，從明天早上開始，我們可以試著這樣過，「早上起來，各吞1顆魚油膠囊與維他命D，接著到附近公園走一走，或在家活動個30分鐘」，這些事情看起來沒什麼，但3年後，甚至10年後，你會發現身體會記得你今天做的這些事，那時候，比別人更「慢老」的你，會感謝現在願意開始的自己。