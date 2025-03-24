護眼｜眼乾狂滴眼藥水 男子視力跌至0.12 醫：濫藥恐使眼球中毒

許多人在覺得眼睛乾澀時都會自行使用眼藥水，但這隨時存在風險。早前，內地就有一名男子，因太常使用眼藥水，導致藥物性角膜結膜炎。醫生警告，長時間及頻繁使用眼藥水，藥物本身的毒性和防腐劑，會對角膜造成損害，嚴重時甚至會導致失明，「這就好比給眼睛餵食過多，引發消化不良、甚至是中毒。」



綜合內媒報道，該名男子來自湖北，因經常覺得眼睛乾澀，便自行在藥房購入了10多款眼藥水。然而，即使用藥後症狀仍然時好時壞，他便懷疑是用藥次數不足，變本加厲、一感到痕癢就滴，有時更1天輪流使用10多種藥，1瓶眼藥水一、兩天就用完。

後來，男子的症狀變得更嚴重，除了眼睛乾澀外，右眼還出現紅腫、畏光、視力下降情況，最後終於決定到醫院就醫。經檢查後，醫生發現男子雙眼眼瞼紅腫、結膜充血、水腫，其中右眼角膜還有大面積灰白混濁，左眼視力已跌至0.12，右眼更只能看到眼前半米處的物體。

收治男子的湖北愛爾眼科醫院眼表及角膜專科副主任秦姣指出，經診斷男子雙眼都罹患藥物性角膜結膜炎，病因與他長期濫用眼藥水有關，「這就好比給眼睛餵食過多，引發消化不良，甚至中毒，導致角膜和結膜出現炎症反應，角膜受損。」所幸經治療1周後，男子病況明顯好轉，視力也有改善。

秦姣提醒，長時間或高頻次使用眼藥水，藥物本身的毒性和防腐劑會對角膜造成毒性損害，可能造成藥物性角膜結膜炎，嚴重時可能導致角膜潰瘍、視力受損甚至失明。她建議大家，眼部不適時應及時就醫，並依醫囑用藥 與回診。

10大眼乾症狀（按圖👇👇👇）

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乾眼症都有分種類？缺水缺油處理方法有不同！

乾眼症的類別主要依據淚膜結構失衡的原因來區分。淚膜由外而內分為油脂層、水層與黏液層，三者共同維持眼睛表面的濕潤與平滑。當其中一層或多層出現異常，便可能引發不同類型的乾眼症。以下是常見的三種分類及其成因：

1. 缺水型乾眼症



缺水型乾眼症源於淚腺分泌不足，導致淚液中的水層缺乏。這類情況常見於年長者，尤其是更年期後的女性，因荷爾蒙變化會影響淚腺功能；此外，自體免疫疾病如乾燥症患者，免疫系統錯誤攻擊淚腺，使淚液分泌大幅減少。

2. 缺油型乾眼症



缺油型乾眼症則與瞼板腺功能障礙息息相關。瞼板腺負責分泌油脂層，若因腺體堵塞、發炎或油脂品質異常，無法形成完整的保護膜鎖住水分，淚液會快速蒸發。現代人長時間使用3C產品、眨眼次數減少，或習慣化濃眼妝導致睫毛根部阻塞，都可能引發此類問題。另外，環境因素如空調房、空氣汙染中的懸浮微粒，也會加速淚液蒸發。

3. 混合型乾眼症



混合型乾眼症則是缺水與缺油問題並存，成因較為複雜。臨床上多數乾眼症患者屬於缺油型或混合型，而非大家最直覺想到的「乾眼就是缺水」。因此要提醒大家，若擔心自己出現了乾眼的症狀，千萬別自己亂滴眼藥水，最好讓醫生檢查評估，再對症下藥。

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眼睛乾澀不一定要用眼藥水 7方法助你緩解症狀

緩解眼睛乾澀不一定要依賴眼藥水，許多方法可從日常習慣、環境調整與自然療法着手。若你亦對經常出現眼睛乾澀而感到困擾，或者可以參考一下以下方式：

1. 調整用眼習慣，恢復自然眨眼



長時間專注螢幕或閱讀時，眨眼頻率會不自覺減少，導致淚膜分布不均。可嘗試「眨眼訓練」：每半小時刻意緩慢閉眼2-3秒，再完全睜開，重複5次，幫助淚液均勻覆蓋眼球表面。此外，遵循「20-20-20法則」：每20分鐘將視線移開螢幕，望向6公尺外的物體20秒，減少眼睛疲勞與乾澀。

2. 溫和熱敷



缺油型乾眼症多因瞼板腺堵塞，可用溫熱毛巾（約40-45°C）敷眼10分鐘，軟化腺體內的油脂，促進正常分泌。

3. 環境管理



乾燥環境會加速淚液蒸發，可在辦公桌或床邊放置加濕器，維持室內濕度在50-60%。避免坐在空調或風扇直吹的位置，必要時佩戴防風眼鏡（如戶外活動時）。若空氣汙染嚴重，即應避免外出，以減少眼睛受到刺激。

4. 飲食攝取關鍵營養素



Omega-3脂肪酸能調節發炎反應、改善瞼板腺功能，建議每週吃2-3次深海魚（如鮭魚、鯖魚），或每天補充一茶匙亞麻籽油、奇亞籽；維生素A有助角膜健康，可從胡蘿蔔、菠菜、南瓜攝取。此外，多喝水（每日至少1.5公升）能維持身體基礎代謝，間接影響淚液分泌。

5. 減少隱形眼鏡佩戴時間



隱形眼鏡可能吸附淚液水分並摩擦角膜，建議每日佩戴不超過8小時，且避免睡覺時佩戴。若乾澀嚴重，可改戴框架眼鏡，或選擇透氧率高的日拋鏡片。

6. 睡眠品質與眼部休息



睡眠不足會加重乾眼症狀，每晚至少睡7小時，並避免睡前長時間滑手機。睡前可用溫熱眼罩放鬆眼周肌肉，或練習「眼球轉動操」：閉眼後緩慢轉動眼球上下左右各10次，促進夜間淚液分泌。

7. 避免刺激物質接觸



煙、香水、揮發性化學物質（如油漆、殺蟲劑）可能刺激眼睛，加重乾澀。化妝者應徹底卸除眼妝，避免殘留睫毛膠或眼線液堵塞瞼板腺。洗臉時改用低敏洗面乳，減少清潔劑接觸眼周。

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