【護眼】脾胃氣虛愛吃辣致眼疲勞　簡單5招護眼操補肝健脾附食療

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，部分人留在家防疫，自然多了時間煲劇打機睇電視，但原來用眼過度不僅會令眼睛疲勞，加重視力負擔，更會同時令肝血有所虧耗。想了解更多用眼及肝血的關係，以及保養及紓緩眼部不適的方法，可參考註冊中醫師黃培基的專業意見。 撰文：註冊中醫師黃培基

《黃帝內經》所述的五勞，其中一勞就指出「久視傷血」，當中說的「血」指的是「肝血」。眼睛和「肝」的聯繫十分密切，中醫學認為「肝開竅於目」，雙眼受到「肝血」的給養才能視物；而過度用眼便會使肝血虧虛，雙目得不到營養的供給，從而出現「視疲勞」的情況。

都市人機不離手，長時暑凝視屏幕十分傷眼。（robin_rednine／Upslash）

了解「視疲勞」常見症狀：（按圖）

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「視疲勞」是與眼睛過勞有關的一組症狀，常見徵狀包括雙眼乏力、視力難以集中、眼睛或眼眶出現脹痛、視力模糊、流眼水及畏光等，嚴重者更會出現頭痛、惡心和眩暈等不適。

肝血不足是其中成因

肝血不足只是引起「視疲倦」的其中一個成因，因為眼睛除了與肝有密切關係外，與其他臟腑都有不可分割的關係，而且每個人的體質及致病成因都有不同。舉例說：

1. 睡眠不足、過食辛辣

因每天過度使用眼晴引起「視疲勞」的人，雖然身體內「肝血不足」，但亦可能同時因睡眠不足、過食辛辣或外來風、熱之邪入侵，引起肝熱灼絡或風熱上犯，導致眼晴出現紅腫熱痛，甚至白晴出血，即類似西醫學中的「結膜炎」情況。這時候就不應滋補肝陰（血）了，應先疏風清熱或清肝瀉火。

2. 脾胃氣虛

而脾胃氣虛，血化生之源乏，也會引起「視疲勞」的情況。這是因為血不足以供應給其他臟腑、四肢百骸（即全身）及九竅（耳、目、口、鼻及尿道、肛門的九個孔道），出現「視疲倦」的情況。

以下食療可紓緩因「視疲倦」而出現的眼部不適：

食療1：枸杞桑椹子粥

功效：補肝腎、健脾胃

材料：枸杞子6克、桑椹子6克、山藥15克、紅棗5個、粳米100克

做法：將上述材料洗凈入鍋，加適量水熬成粥

食用次數：每日早餐食用

食療2：西洋參枸杞菊花飲

功效：補肝明目、疏風清熱

材料：枸杞子20克、西洋參片6克、菊花6克、可加少許蜜糖

做法：以上中藥材料放進茶杯內，沖入沸水，泡十分鐘左右可加少許蜜糖即可飲用

食用次數：每周3次為宜

食療3：桑葉豬肝湯

功效：疏風清熱、養肝明目

材料：豬肝100克、桑葉15克

做法：將豬肝放入水中浸泡，不斷換水至水乾淨；將豬肝切片，與桑葉一起放入鍋中，加適量水慢火煮湯，加少許鹽即可食用

適當休息之餘，眼睛保健操亦有助護目。（Getty/VCG）

除了食療外，更可動手進行眼睛保健操，達到護目、紓緩眼睛疲勞等功效。

1. 按揉攢竹穴：眼充血、疲勞等

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2. 按壓睛明穴：近視、夜盲等

3. 按揉四白穴：眼痕、頭痛

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4. 按揉太陽穴刮上眼眶：眼疲勞、牙痛等

5. 按揉風池穴：治眼痛、落枕等

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6. 揉捏耳垂腳趾抓地：眼挑針、近視等

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