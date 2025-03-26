什麼是白帶？不同顏色反映身體狀況！中醫教治療方法防私密處搔癢

屬於女性的3月天，該好好重視自己或是身邊的所有女性健康！此次，台灣中醫師羅凱陽特別針對女性私密處的健康維持，提出中醫保養對策，幫助妳輕鬆告別私密處搔癢困擾。



羅凱陽表示，色帶是陰道的分泌物，可能有白帶、黃帶、褐帶等不同顏色的呈現。色帶是女性婦科疾病最常見的狀況，較常看到的是白帶，現在，就一起了解困擾女性的色帶問題。

什麼是白帶？（點擊圖片查看👇👇👇）

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什麼是白帶？有那些顏色呈現

白帶是女性隨著月經週期，體內激素濃度改變，刺激陰道分泌物所造成的，大部分都是呈現透明或乳白色，並且是無味，泛稱為白帶。

羅凱陽進一步說明，白帶有分成正常與異常的，正常的白帶可以幫助維持陰道濕潤與健康，異常的病理性白帶通常會有不同的顏色出現。而不同各種顏色則代表的身體狀況：

1. 透明色：些微黏稠狀，正常狀態。

2. 乳白色：豆渣狀，黏稠，搔癢紅腫破皮等，常見霉菌性陰道炎。

3. 灰白色：水狀稀薄，有臭味，搔癢或刺痛，常見細菌性陰道炎。

4. 黃綠色：泡沫狀有霉味及腥臭味，發炎發熱，常見滴蟲性陰道炎。

5. （非經期）褐色或帶血色：血味，膠質狀或液態，非經期非排卵期有血絲，常見霉漿菌或淋病或癌症相關等疾病。



▼預防及改善陰道炎的生活貼士：（按圖👇👇👇）

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中醫治白帶，從4類型提供解方

羅凱陽指出，中醫對應白帶的症狀類型可分為四種，會依據症狀類型提供中醫治療解方。

脾氣虛型

- 症狀：透明或白色，量多質清，容易疲倦時白帶更多、脹氣、軟便。

- 治療：以健脾益氣，去濕為主。



腎陽虛型

- 症狀：透明或白色，清水狀，容易腰痠、夜尿、下腹冷痛、怕冷、手腳冰冷等。

- 治療：以溫補腎陽，固澀止帶為主。



腎陰虛型

- 症狀：黃色或紅白相兼，陰部搔癢或灼熱感覺，容易潮熱盜汗、口乾舌燥等。

- 治療：以滋陰降火，清熱止帶為主。



肝經濕熱型

- 症狀：黃綠色或豆腐渣狀，陰道灼熱或搔癢且明顯異味，常見陰道發炎或子宮發炎等，容易出現下腹疼痛、抽痛等。

- 治療：以清熱利濕止帶，疏肝理氣為主。



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按壓3穴位預防白帶問題

陰廉穴

- 位置：大腿內側根部，恥骨聯合上緣旁開2寸 (3指幅) 再下2寸，內收長肌外緣凹陷處。

- 功效：緩解月經不調，白帶或赤白帶下，陰部搔癢，痛經等。



三陰交穴

- 位置：腳踝內側突起往上4橫指寬處。

- 功效：健脾去濕，調經疏通氣滯，緩解子宮出血等。



婦科五穴

- 位置：大拇指第1指節外側，每兩分為一穴，合計五穴。

- 功效：緩解月經不調，赤白帶下，痛經等。



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