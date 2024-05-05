性功能｜男性食偉哥降44%阿茲海默症風險！女性食可提升性能力？

英國倫敦大學學院發表在《神經病學》雜誌上的研究指出，男性服用威而鋼（又稱偉哥），可降低44%罹患阿茲海默症的風險。



這讓人不禁疑惑，女性是否也能服用威而鋼？對此，醫師指出，女性服用威而鋼，除了降低失智風險，還能提升女性性功能，民眾也要謹慎使用號稱「女性威而鋼」的產品，切勿自行購買使用。

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女性服用威而鋼低失智風險？還需更多研究證實

台灣泌尿科醫師呂謹亨指出，過去有研究顯示，女性服用威而鋼也可降低罹患阿茲海默症的風險，但與男性相同，目前都還需要更多更嚴謹的臨床報告佐證。但在醫學上，威而鋼（sildenafil）是種PDE5抑制劑，原本是設計用來治療心血管疾病的血管擴張劑，臨床上會用來治療肺動脈高壓以及高山症，因此女性服用威而鋼，是沒有問題的。

威而鋼確實可提升女性性功能

除了降低失智風險，威而鋼對女性的性功能也有幫助。呂謹亨提到，女性的陰蒂與男性的陰莖海綿體是同源器官，若陰道及陰蒂部位缺乏血流量，女性就會缺乏性興奮以及敏感度，因此服用適量的PDE5抑制劑，可增加女性陰蒂海綿體的充血和腫脹，並提升陰道血流及濕潤度，對女性敏感度非常重要。

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要謹慎使用號稱「女性威而鋼」的產品

呂謹亨提醒，市面上有些號稱女性威而鋼的產品，其實是與性激素的調節有關，有些與補充雌激素有類似的效果，若想使用這類產品，一定要經過詳細檢查，在醫師的處方下服用，切勿自行購買使用，以免對身體造成傷害。

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