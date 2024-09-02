陰道炎｜女性分泌物顏色不正常？白帶變多？醫揭1狀況小心患癌

「醫師，我每次生理期前後，白帶都會變很多。」、「醫師，我最近分泌物很多，而且味道很重。」很多女性常因分泌物問題求診，分泌物是什麼顏色？白帶變多正常嗎？



有分泌物是正常的嗎？

台灣新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，陰道分泌物不同的狀態，例如：顏色、氣味、質地，都是為了透露我們身體的健康訊息，正常的陰道分泌物是液體狀；若是在排卵期前後白帶比較多，也屬正常現象。

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分泌物顏色不正常 感染陰道炎了

張瑜芹表示，如果分泌物是黃綠色、有血絲，或是像豆腐渣、乳酪狀分泌物，還伴隨有腥臭味，可能是發生陰道炎，常見原因是由滴蟲、黴菌或細菌感染造成。

滴蟲性陰道炎

當陰道分泌物呈現黃綠色、泡沫狀、稀薄不黏稠，又有黴味或腥臭味時，可能是感染滴蟲性陰道炎。

其他症狀：陰部搔癢，陰道周圍出現灼熱感與發炎，容易出現泌尿道感染、頻尿、排尿困難。另外，在進行性交與小便時，也可能會有灼熱、疼痛感。

由於滴蟲多半是透過性行為感染，所以如果懷疑自己得到陰道滴蟲，即使伴侶沒有症狀，也需要一起檢查、治療，以避免後續可能產生乒乓球式互相感染喔！

▼白帶如何反映陰道狀況？（按圖👇👇👇）

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黴菌性陰道炎

當陰道分泌物變得黏稠、混濁，呈現出黃白色或黃綠色；且分泌物中有豆腐般的塊狀分泌物，殘留在內褲上或是可在外陰部的皮膚上看到，就可能是黴菌性陰道炎，通常是因為陰道環境的酸鹼值失衡，導致好菌減少、念珠菌孳生而導致。

其他症狀：分泌物不一定有特別的氣味，通常陰部會搔癢難耐，但也會有無搔癢症狀的情況，陰部也可能紅腫破皮、有刺痛、灼熱感，進行性交或小便時可能有疼痛感。

細菌性陰道炎

當陰道分泌物增加，呈現灰白色，變得稀薄、有魚腥味，可能是細菌性陰道炎，通常是因為陰道環境的酸鹼值失衡，導致好菌減少、厭氧菌孳生的結果。

其他症狀：陰部搔癢、刺痛，性交、小便時疼痛等，跟黴菌感染最大的分別，就是有明顯的臭味（魚腥味），但皮膚通常不會有紅腫破皮等症狀。

披衣菌、黴漿菌、淋病感染

當陰道分泌物量增加且呈黃白色，又有不屬於月經的、不正常的陰道出血症狀時，通常是陰道環境不良，導致細菌增生，破壞子宮頸的保護力，以至於內生殖器受到感染，如骨盆腔發炎，多半是受到披衣菌跟淋病的感染。

其他症狀：症狀通常不會非常顯著，有些人的分泌物會帶有異味，且可能會有下腹疼痛，小便、性交時疼痛，也可能有噁心嘔吐、發燒的症狀。

▼預防及改善陰道炎的生活貼士：（按圖👇👇👇）

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3原因陰部容易有異味

除了上面提到的感染發炎的狀況，會導致異味產生之外，還有3種情況，也會讓陰部有異味，包括：汗腺發達、尿液殘留、生理期不夠通風。

1. 汗腺發達：陰部汗腺、頂漿腺分泌旺盛，易產生汗臭、狐臭味。

2. 尿液殘留：如廁後清潔不徹底，或有漏尿問題，使得內褲殘留尿液，產生尿騷味。

3. 生理期不夠通風：生理期時，因為氣候潮濕悶熱，加上衛生棉的使用或衣物不夠通風，也會產生血腥味。



張瑜芹強調，陰道分泌物是為了警告我們身體的狀況與疾病，如果遇到以上的任何狀況，請儘速到婦產科檢查，千萬不要因為知道可能是什麼病症，就掉以輕心。

不過，每個人的身體狀況都不同，即使是同樣的病症，對每個人的影響也可能不盡相同，不可自己妄下「這大概沒關係」的判斷！找醫生做檢查，確定確實的狀況，才能得到最妥善的治療。

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非月經的陰道出血 快就醫

如果有非月經的出血狀況，張瑜芹提醒，有可能是懷孕、子宮外孕、流產、子宮頸或子宮內膜長瘜肉、子宮頸糜爛、子宮頸癌，或者卵巢、子宮腫瘤、子宮內膜增生等原因造成；一旦有非月經的出血狀況，一定要馬上去到婦產科求診！

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