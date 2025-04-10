糖尿病｜2型糖尿病恐增患癌風險 研究揭：女性風險更高！

糖尿病本身雖不足致死，但卻會增加罹患其他致命疾病的風險！根據最新研究顯示，發現第2型糖尿病（type 2 diabetes）恐增加患上肝癌和胰臟癌等致命癌症的機率，並且這風險在女性身上更為顯著。



據外英國《衛報》報道，一項針對9萬5000人的健康記錄進行分析發現，對於近期被診斷出患有第2型糖尿病的女性來說，患胰臟癌的風險幾乎高出兩倍，患肝癌的風險幾乎高出5倍；男性罹患癌症的幾率也增加，新發第2型糖尿病會導致胰臟癌風險增加74%，5年內肝癌風險增加近4倍。

相較之下，大腸癌風險增幅較小，女性患者高出34%，男性則高出27%，反映糖尿病對不同癌症的影響有所差異。

糖尿病前期、血糖失控症狀（按圖看清👇👇👇）

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這項研究由英國曼徹斯特大學癌症研究與外科教授 Andrew Renehan 與醫學生 Owen Tipping 共同完成，結果將於今年5月在西班牙馬拉加舉行的歐洲肥胖症大會（European Congress on Obesity）上發表。

研究團隊利用英國生物樣本庫的數據，對比了2萬3750名新診斷出第2型糖尿病的患者和7萬名無糖尿病對照組的數據。為了避免因為診斷初期頻繁檢查導致的癌症發現高峰，研究團隊更特別排除了糖尿病確診後一年內的癌症病例。

5年後的數據顯示，新診斷出第2型糖尿病的男性患者肥胖相關癌症的風險增加了48％，女性則增加了24％。然而，研究表明糖尿病對子宮內膜癌或停經後乳腺癌的影響不太明顯，這表明糖尿病對於不同類型的癌症影響存在差異。

過去研究已證實肥胖與13種癌症相關，而第2型糖尿病患者也常見這些癌症，但究竟是肥胖還是糖尿病直接推升風險，學界爭論已久，這項研究便試圖釐清此謎團。

科學家推測，糖尿病可能通過高胰島素水平、高血糖和慢性發炎來促進癌症的發展。性別差異可能與荷爾蒙、胰島素敏感性或脂肪分布有關。這項研究有助於深化醫學界對糖尿病和癌症關聯的理解。儘管尚未完全了解疾病機制，保持健康體重、均衡飲食、戒煙和節制飲酒仍然是降低風險的有效途徑。

在英國，肝癌與胰臟癌的終生風險男性高於女性，前者為1/76（男性）對1/130（女性），後者為1/55（男性）對1/59（女性）。 Owen Tipping 坦言，目前尚無足夠證據建議糖尿病患者進行癌症篩檢，但他提醒，「胰臟癌若能及早發現，治療成效會更好。」這項發現呼籲醫界與民眾正視糖尿病潛藏的癌症威脅。

糖尿病年輕化的8大成因（按圖睇清👇👇👇）

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如何預防糖尿病？

1. 健康飲食控制



我們可以透過調整日常飲食習慣來有效預防第2型糖尿病。日常生活建議多攝取富含膳食纖維的食物，如蔬菜、水果、全穀類（糙米、燕麥等）、豆類和堅果，這些食物都有助於穩定血糖。同時要減少精製澱粉和糖分的攝入，避免食用白米、白麵包和含糖飲料，改吃低升糖指數（GI）的食物像蘋果和奇異果。

在蛋白質選擇上，最好減少紅肉和加工食品的攝入，多選擇魚肉、雞胸肉等白肉作為替代，並將飽和脂肪的攝入控制在每日總熱量的10%以下。此外，控制食物份量也很重要，建議採用「健康餐盤」原則，即餐盤中1/2是蔬菜，1/4是蛋白質，1/4是全穀類。

2. 規律運動習慣



保持規律運動是預防糖尿病的關鍵。每天進行30分鐘中等強度的運動，如快走、游泳或騎自行車，可以將糖尿病的風險降低約30%。最理想的是將有氧運動和阻力訓練結合起來，例如慢跑配合重量訓練，這樣能更好地提升胰島素敏感性。日常生活中也要避免久坐不動，建議每小時都起身活動一下，這樣可以減少脂肪在體內的堆積。

3. 維持理想體重



體重管理對預防糖尿病非常重要。研究表明，過重的人只要減掉5-7%的體重，就能降低60%的患病風險。平時要注意監測體脂率和身體質量指數（BMI），男性腰圍最好控制在90公分以下，女性則控制在80公分以下，這樣可以避免腹部肥胖帶來的健康風險。

4. 改善生活方式



良好的生活習慣同樣重要。確保每天7-8小時的充足睡眠，因為睡眠不足會導致血糖升高。學會管理壓力也很關鍵，可以透過運動、冥想或社交活動來放鬆心情，長期壓力會影響胰島素功能。另外，一定要戒煙限酒，吸煙會使糖尿病風險增加50%；飲酒也要適量，建議女性每天不超過1杯，男性不超過2杯。

5. 定期健康檢查



定期檢測血糖值是及時發現問題的好方法。 45歲以上族群或有糖尿病家族史、妊娠糖尿病等高危險群，應每年檢查空腹血糖。同時要留意糖尿病前期症狀，如餐後頭暈、異常口渴、頻繁排尿等，一旦發現這些症狀就要及早就醫檢查。

透過健康飲食、規律運動和體重管理這三大面向的調整，配合良好的生活習慣，我們就能有效預防第二型糖尿病。即使有家族遺傳史，只要堅持這些健康的生活方式，仍可顯著降低患病風險。記住，預防勝於治療，從現在開始就培養這些好習慣吧。

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