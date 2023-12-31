大腸癌｜中年漢抗癌10年從第4期痊癒！拒絕偏方、放下尊嚴成關鍵

53歲的邱先生，10年前確診大腸癌時已是第4期，並轉移肝臟及淋巴，基因檢測還發現是預後較差的RAS突變型，病情不樂觀。為了妻兒，邱先生奮力抗癌，10年來歷經6次手術、36次化療。今年6月底全身影像學檢查，體內毫無癌細胞蹤跡，7月大腸鏡檢查亦零檢出，目前僅需口服化療藥、定期追蹤。他是怎麼做到的？



邱先生抗癌成功的關鍵在於他信任醫療團隊，全力配合醫療團隊的治療策略，一步步走在抗癌路上，堅持到底，終於收穫甜美的果實。

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43歲確診大腸癌，難以置信但勇敢面對

家住中部的邱先生回憶，確診前他腸胃已不舒服一段時間，腹漲、噁心、血便，他以為是一般腸胃毛病，到診所看診拿藥卻沒有好轉，又到住家所在的地區醫院看診，症狀也沒改善，極度不舒服下他到台灣中國醫藥大學附設醫院看診，結果診斷出大腸癌阻塞合併肝臟及淋巴轉移。

「電腦斷層一看就知道是大腸癌了，」主診醫生、中國附醫大腸直腸外科主任張伸吉說，邱先生的腫瘤靠近直腸，阻塞腸道，整段腸子都腫脹，這是邱先生一直覺得腹脹及血便的原因，「第4期大腸癌，又是突變型，而且已轉移兩個地方，病情很不樂觀。」

對邱先生而言更是晴天霹靂，「那時才40出頭，覺得自己身體很勇，怎麼會想到是大腸癌，還第4期，」邱先生苦笑，「但孩子還小，那個時候我不能想其他事情，」當時看着太太及中二的兒子、小五的女兒，他心中只有一個念頭：「我不能放棄！」

大腸癌共轉移6處，10年來歷經6次手術、36次化療

「邱先生是屬於多處器官轉移的大腸癌，」張伸吉說，除了2014年確診時發現轉移肝臟及主動脈淋巴，後來又發現轉移肺、輸尿管、腹膜及骨盆腔，但邱先生從未放棄，關關難過關關過，10年來歷經6次手術、36次化療 ，抗癌史也是一本厚厚的血淚史。

確診時邱先生腸阻塞嚴重，影響進食及消化吸收，張伸吉立即安排手術切除大腸腫瘤並做造口（人工肛門），之後進行化學標靶治療，待4個月後邱先生體力恢復，關閉造口，再由肝膽外科團隊切除肝臟腫瘤及主動脈淋巴。「這樣的病人，一開始絕對不可以馬上拿掉肝臟及淋巴的轉移，」張伸吉解釋，治療策略是先讓病人能吃，把營養拉起來後再解決轉移部位的腫瘤。

切除大腸腫瘤及肝臟、淋巴轉移的病灶後，邱先生病情趨於穩定，沒想到後頭還有幾波嚴峻的挑戰。2017年發現肺部轉移，手術切除肺腫瘤；2018年發現輸尿管轉移，手術切除左側部分輸尿管，邱先生再次回歸正常生活；但2021年邱先生又開始出現腹脹消化不良的症狀，詳細檢查發現腹膜及骨盆腔多處轉移造成腸道阻塞，這個噩耗令邱先生一家備受打擊。醫療團隊評估後，訂定「完整腹膜腫瘤切除手術」配合「腹腔溫熱化療（HIPEC）」，同時進行營養治療增強免疫力，讓邱先生快速恢復身體機能。

在今年年中最新的一次正子攝影中發現，邱先生既有的腹膜癌細胞都消失不見了，進食狀況都正常，生活品質越來越好。

張伸吉說，邱先生抗癌成功的故事非常鼓舞人心，臨床上大腸癌第4期可以治療到這個地步是少見的，醫學文獻上找不到相同案例對照，但以大腸癌復發移轉單一器官10年以上存活率僅3％，5年也是僅10％，邱先生的大腸癌雖然多處移轉，但最後一次開刀至今兩年，控制良好。

抗癌成功關鍵①信任醫生，全力配合堅持到底

「邱先生堅持抗癌、積極治療是關鍵，」 張伸吉說，治療過程再苦，邱先生都承受下來，「更重要的是他很配合，回診時間到了，他一定在太太陪同下到診間報到，配合度特別高、特別好。」

邱先生一直記得確診之初張主任告訴他，第4期就是癌細胞已經離開原本的柵欄跑到外面，在全身亂竄，到甚麼地方落腳都有可能，醫療上能做的有打化療，但化療也有極限，如果癌細胞亂竄到這個地方落腳築巢，形成一個堡壘，化療藥物要進去也不容易、免疫力也打不掉它，這個時候需要靠外科團隊去把它拿掉，也就是開刀。

「從頭到尾信任醫生就對了，」對怎麼治療、要做哪些檢查、做幾次化療、吃哪些藥、是不是需要開刀……，邱先生都是「張主任說了算！他安排了我就積極配合，絕不會推拖，尤其主任說，他只能拿看得見的腫瘤，看不見的癌細胞要靠化療，所以化療我都乖乖做，還有回診時間及次數，我也從不打折扣。」

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「按時回診對癌症病人很重要，」張伸吉說，曾有大腸癌第3期病患追蹤檢查到了第4年半才有肝臟的復發，所以癌友不可輕忽追蹤檢查，有的病患追蹤3年認為每次醫生都說沒事，就不再回診追蹤，「這樣子可能喪失提早發現轉移或復發的機會。」

邱先生每3個月回診1次，基本要做的事包括接受肺部到骨盆腔的電腦斷層檢查，抽血檢驗腫瘤指數、營養指數、發炎指數等，以及問診，「很多時候病人覺得醫生怎麼跟我閒聊起來，其實醫生是藉此獲得病人身體狀況有沒有異狀的資訊，研判是否需要進一步檢查，腹膜轉移就是問診問出來的。」當時邱先生又開始覺得肚子常常脹脹的，進一步檢查發現腹膜轉移，立即擬定作戰計劃殲滅癌細胞，「病患把身體任何異常之處跟醫生講也很重要。」

邱先生每次回診都很緊張，尤其等檢查報告，「好像寫完考卷等老師評分，壓力很大。」張伸吉笑說，等檢查結果的時候，邱先生和邱太太緊張到一聲都不敢吭，直到他宣佈「嘸代誌」（台語「沒事」），夫妻倆鬆一口氣後才會開始講話。

「邱先生除了積極、配合度高，他有一個優勢是確診時才40多歲，在大腸癌病人中算年輕的，有體力作戰。」張伸吉說，腸胃道的惡性腫瘤通常有幾個情況，一是腫瘤會搶病患吃下去的養分，二是腫瘤會分泌一些激素讓病患不想吃，三是腫瘤把腸胃道空間都佔了，病患想吃也吃不下去。所以越早開始治療越好，有的癌症病人拖到體重掉很多才被家屬架着過來，已經高度營養不良，身體負荷不了高強度治療，尤其是化療，很可惜。

抗癌成功關鍵②拒絕偏方，飲食均衡+運動

「化療很痛苦，有的癌友承受不了就放棄了，我不怕化療的痛苦，我一定堅持把療程做完，我怕的是療程開始前測白血球不及格，不能如期做化療」邱先生曾有兩次白血球數值不及格被打回票，重新回門診安排化療時程，因此飲食是邱先生抗癌「希望工程」中很重要的一環，「吃不下你就沒辦法跟癌細胞打仗。」

癌症病患總是會接到親朋好友提供各式各樣偏方，邱先生也不例外，「確診大腸癌後好多人跟我報明牌，吃甚麼、喝甚麼，一開始會心動，但我太太認為現在醫療很先進，化療藥物也都很好，所以說我就不去想這些事情，單純吃老婆煮的三餐。」

他建議癌友，儘可能自煮，吃得下去一定要吃，他自己以米飯為主食，魚肉蛋奶蔬菜配着吃，力求營養充分均衡，而且吃原型食物，但肉類他只吃魚跟雞（白肉），不吃豬牛羊（紅肉），也不吃加工食品油炸食品，麵包西點嘴饞時偶爾吃，「但不能常吃，也不能當正餐。」他也要告訴癌友「一定要運動增強抵抗力。」他依身體恢復狀況，以健走、慢跑及拉單槓練肺活量。

抗癌必須放下自尊心

「抗癌還有一點，要放下自尊心，」邱先生說。他第一次手術後身上多了造口，「做過造口的癌友就知道，身上有造口非常不方便，以前是從肛門排便，改用造口後，腹部有一個糞袋在那邊，自尊心真的要放得下。」

張伸吉說，很多腸癌病人抗拒做造口，但造口只是暫時性的，目的是降低術後腸道爆開的風險。他解釋，大腸癌手術切掉病人一段腸子，再把前後腸子接起來，「醫生最怕接起來的地方迸開，」這個時候先讓大便不要從這個地方經過，改從人工肛門排泄，以避免發生併發症。「我們身體跟癌症對抗的第一線作戰絕對是自己的免疫力，可是如果術後產生併發症，身體的免疫力要分一部分跟併發症對抗，就無法全力跟癌細胞打仗。」

原本邱先生一聽要做造口也問：「可不可以不要？」但張伸吉說服了他，他接受做造口用了4個月，但更大的挑戰是造口關閉後，因為肛門括約肌久不用，沒有辦法守住大便，「每天一直跑廁所，一天跑十幾、二十次廁所是常事。」

張伸吉說，這叫「切除後症候群」，直腸本來的功能是裝大便，所以空間比大腸大一點，但切了直腸拿上面的大腸來接，空間沒那麼大，不想解便時還好，一旦便意來了，就源源不絕地送大便過來，但病患這段腸道又沒辦法將糞便儲藏到一個階段再解出來，而是馬上排出來。

造口關閉後必須重新訓練括約肌，還要靠吃止瀉藥減少跑廁所的次數，身心都很煎熬，邱先生曾經多次攔不住便意便在褲子上，還曾因跑廁所跑到腳受傷。「我從造口關掉到比較可以控制便意，大概經過將近5年時間。」

抗癌為了家，家人也給予最大支持力量

家人是邱先生勇敢接受治療的最大動力，為了摯愛的妻兒，邱先生奮力抗癌，而家人也給了他最大的支持力量。邱家原是雙薪家庭，邱先生43歲罹癌，確診後一連串治療，身體狀況無法上班，不得已辭職，大大衝擊家庭經濟，妻子挑起家庭經濟重擔，子女上大學後都半工半讀，所幸兒子去年大學畢業就業，減輕家裏負擔。他最感激妻子一路陪伴不離不棄，每一次開刀、每一次檢查、每一次回診，邱先生身邊都有太太的身影，平日更無微不至照顧他飲食。

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他也慶幸自己遇到好醫生及優秀的醫療團隊，當初兒子幫他上中國附醫網站掛號，並沒有特別挑醫生，掛了張伸吉的門診，「我運氣很好，張主任對病人很親切，病情跟治療都說得很清楚。」醫病關係極佳，10年下來，不只跟張伸吉，邱先生跟醫療團隊其他成員也都建立深厚情誼，「很感激大家一路治療我、照顧我，還幫我加油打氣。」

中國附醫癌症個管師王雯雯及造口護理師翁淑蓉至今難忘邱先生確診之初的驚嚇及悲哀，對於他交出漂亮的抗癌成績單，「很為他高興，真的非常不容易。」兩人異口同聲說，邱先生跟他太太一路走來很辛苦，「好像坐雲霄飛車，」夫妻互相扶持令人很感動。

回首10年抗癌路，邱先生以「手把青秧插滿田，低頭便見水中天，身心清淨方為道，退步原來是向前」這首詩表達心境，每一次發現轉移，他都抱持退一步海闊天空的心態，讓自己後面的路能夠愈走愈遠。「張主任積極努力看護我的身體，我自己也要積極努力治療，不要逃避，逃避是選擇走回頭路，你之前已經那麼辛苦撐過來，難道要中途放棄嗎？不能的，後續一定要更加努力。」他鼓勵癌友，絕對不要放棄，堅持下去，後面的美麗人生就會屬於自己！

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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