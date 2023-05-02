大腸癌｜營養師盤點8惡魔食物易致癌　6招抗癌、防癌必吃8食物

台灣資深音樂人李坤城曾因「爺孫戀」轟動全台，卻在4月8日不敵大腸癌病逝。近年來也不時聽聞名人因大腸癌症離世，包括藝人豬哥亮、賀一航及劇場大師李國修等，讓大腸癌這個「癌中之王」再度引起大家注意。



台灣營養師高敏敏指出，想預防大腸癌，重點還是在於飲食習慣。

8大致癌食物（按圖👇👇👇）

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6招預防大腸癌

高敏敏表示，大腸癌一直位於台灣人癌症發生人數榜首，且罹癌平均年齡逐漸下降，比以往年輕了5～10歲，若還在吃著重油、重鹹、香嫩多滋的大魚大肉，小心已成大腸癌的高危險群。

要預防大腸癌，應避免吃加工肉類及會致癌的食物（如油炸、燒烤、酒精、紅肉、高糖分飲料等），盡量吃原型食物，多吃蔬菜水果，並維持良好的排便及運動習慣。另外，建議50～74歲的民眾定期接受大腸癌篩檢，若飲食生活習慣不理想、有家族病史的人，也可以提早自費檢查。

遠離8大致癌食物

當然，除了大腸癌，飲食對所有癌症的影響也很重要，以下她列出8種容易致癌的食物，提醒民眾注意：

1. 燒烤物：肉類經高溫燒烤，就會產生致癌物質，如「異環胺」。

2. 油炸物：易有環狀芳香烴化合物，可能導致大腸直腸癌。

3. 高脂肪食物：易滋養癌細胞，除了癌症之外，也容易造成心血管疾病、腦中風等風險。

4. 發霉、受污染食材：黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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5. 醃漬、煙燻食物：鹽漬食物容易產生「二甲基亞硝酸鹽」，煙燻易產生「苯並芘」，這些都是屬於致癌物。

6. 加工肉類：加工肉屬於一級致癌物，大多會添加亞硝酸鹽，可能導致罹患大腸癌的風險。

7. 檳榔：檳榔子是第一類致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。

8. 酒精：飲酒所產生的乙醛屬於一級致癌物，容易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。

▼7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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防癌必吃8食物

預防勝於治療，相對罹癌食物，高敏敏也提供8種防癌食物，幫助降低罹癌率：

1. 十字花科蔬菜：富含吲哚，幫助降低罹癌風險。

2. 蘋果：含槲皮素、纖維等，幫助降低腫瘤風險。

3. 車厘子：含花青素、維他命C，降低癌症機率。

4. 蔓越莓：含有莓果多酚等抗氧化物。

5. 提子：含白藜蘆醇，可減緩癌細胞生長、抑制腫瘤。

6. 紅蘿蔔：類胡蘿蔔素能幫助抗癌。

7. 番茄：內含茄紅素能預防腫瘤、阻止癌細胞增殖。

8. 堅果核桃：含不飽和脂肪酸，可以減緩癌症延展速度。



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