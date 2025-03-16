大腸癌｜點解大便會黏馬桶？糞便細軟不成型3情況要小心腸道健康

每天排便不一定健康！台灣營養師劉雅惠表示，若排便時發現3種情況，應該特別留意腸道健康狀況，甚至有可能是腸躁症或大腸癌所導致，務必盡快到醫院做詳細檢查。



劉雅惠在粉專「營養師Emma」的影片中提到，若發現糞便會黏住馬桶、沖不乾淨，代表平時吃得太油了，脂肪難以消化，所以讓糞便沖不下去。其次是肚子脹又放臭屁，可能是腸子的消化速度變慢，腸道內壞菌太多所導致，第三種情況，當糞便細軟、不成型時，代表纖維攝取不夠，也有可能與腸躁症、大腸癌相關。

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為什麼大便會黏馬桶？台灣大腸直腸外科醫師陳威佑曾指出，糞便主要是水、人體無法消化的纖維組成。因此多吃富含纖維的蔬果，就可以幫助糞便成形，輕易被排出。反之，如果平常纖維攝取不足，又經常吃高油、蛋白質的食物，糞便就不容易成型，變得又濕又黏。

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陳威佑表示，要注意的是，如果糞便帶有黏液與血絲還會伴隨腹痛、腹瀉、噁心等情形，就要留意腸道可能已經慢性發炎、或有黏膜潰瘍等情形。此時就要儘早就醫檢查，以免導致後續有黏膜出血、腸穿孔等較嚴重的腸道疾病。

預防大腸癌貼士：（按圖👇👇👇）

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