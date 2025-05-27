長期睡前躺床玩手機不僅傷眼更傷身？研究揭恐致糖尿病前期

使用電子產品已成為現代人日常生活的一部分，但台灣許芷瑜醫師提醒，長期暴露在藍光環境下，可能對健康造成意想不到的危害，特別是血糖的控制。



台灣減重醫師許芷瑜指出，許多人習慣睡前躺在床上滑手機，這個行為不僅會傷害眼睛，更可能影響血糖值。長期暴露在藍光中，可能導致空腹血糖升高，同時降低胰島素敏感度，當糖分無法順利進入細胞，血糖就容易飆高，若身體持續處於這種狀態，恐發展成「胰島素阻抗」，進而演變成「糖尿病前期」。

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台灣減重醫師魏士航表示，現代人每天都在接觸各式各樣的人造光源，包括手機、電腦和LED燈等。研究發現，這些藍光會影響人體的褪黑激素水平，進而干擾生理時鐘和新陳代謝功能。更值得注意的是，不論是白天或晚上接觸藍光，都可能改變代謝功能，導致血糖濃度升高。

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為了降低藍光對健康的影響，魏士航建議，最好的方式是減少使用電子產品。若必須使用，則建議將螢幕調整為夜覽模式，以抑制藍光的影響。許芷瑜也提醒，有些人因為睡前滑手機，隔天醒來反而感到疲累，甚至出現容易飢餓、血糖不穩的情況，這都是藍光影響健康的警訊。

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