長期使用手機、平板追劇要小心！頸椎、脊椎退化恐影響腸胃功能

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不過，台灣亞東醫院神經脊椎外科主任林哲光提醒，長期使用手機、平板，不僅會造成肩頸痠痛，頸椎更可能出問題甚至退化。

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牽一髮而動全身，頸椎、脊椎與末梢息息相關

在神經外科長期看診，林哲光發現，現今一大部分的門診病患，都是頸部不適的年輕人。他們習慣錯誤姿勢後，下意識感覺這樣比較舒服，久而久之身體明顯駝背、烏龜頸，問診時的坐姿也維持得不太好，特別容易產生頸椎問題。

林哲光進一步解釋，頸椎神經是從大腦發出，向下走往手、腳分支。若主幹上游受傷，下游都會受影響；甚至頸椎退化嚴重時，除了背痛、連帶腸胃蠕動功能也會降低，產生便秘、排尿困難等狀況，民眾不可不慎。

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傳統、微創手術各有優缺，需視病患狀況評估

脊椎、頸椎、腰椎等構造功能是負重，所承受的重量超過一定範圍時，就需要靠肌肉或韌帶支撐，容易感到不適或拉傷。跌倒、頭部瞬間甩動或遭遇撞擊，連帶韌帶都會被撕開，軟骨也可能往後壓迫神經，造成神經外傷，需要就醫評估、治療。

林哲光提到，有長者擔心術後恢復不佳，或是每天熱敷復健耗時費力，改而選擇自然療法。他認為「開刀與否」沒有標準答案，需視病患狀況決定，「每個脊椎都有活動的意義在，手術畢竟是把其中一部分拿掉，甚至會傷到正常的組織。」

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若就醫評估決定開刀，除了傳統手術外，現今還有微創手術可選擇。林哲光認為兩者皆有利弊，傳統手術開刀傷口大，術後需休息3至5天；而微創手術能看到的部份較少，開刀可能有未完善之處，但因傷口小，病患隔天就能下床。林哲光提醒，不論何種開刀方式，都只是「進廠維修」，不代表換新零件，病人術後需留意姿勢，避免傷勢復發或惡化。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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