飲食陷阱｜常喝含糖飲品恐致糖尿病！研究揭年輕人影響最大

小心太頻繁喝含糖飲料會對身體造成嚴重負面影響！台灣醫師蔡明劼分享《Nature Medicine》期刊今年1月發表的研究顯示，2020年全球新增約220萬例第二型糖尿病、以及120萬例心血管疾病病例，並將病因歸因於含糖飲料的攝取。



台灣內分泌新陳代謝專科、肥胖症專科醫師蔡明劼在Facebook發文透露，自己很少喝含糖飲料，因為含糖飲料除了糖分外「幾乎毫無營養價值」，就是所謂的空熱量食物。

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蔡明劼分享，45～49歲年齡層中因為含糖飲料所致的第二型糖尿病的病例數最多，但比例風險在25～29歲年齡層中則最高；至於心血管疾病的病例數隨著年齡增長而增加，但比例風險則隨著年齡增長而降低。

蔡明劼還引用另一篇《Nature Reviews Endocrinology》文獻，提及含糖飲料的致病機轉，指含糖飲料會促進體重增加，是透過在飲食中添加額外的液體熱量，由快速吸收葡萄糖引起的高胰島素血症，以及可能透過激活多巴胺能獎勵系統。

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蔡明劼總結，含糖飲料會增加罹患慢性病的風險，則是透過體重增加、血糖不良影響引發的風險因素，以及經過肝臟代謝飲料中過量的果糖。

最後，​蔡明劼提醒，有鑑於不同族群的證據一致性和全球對於含糖飲料的高攝取量，減少飲用是改善整體飲食品質和心臟代謝健康很重要的一步。為了個人體重與健康著想，呼籲民眾「快放下手中的含糖飲料。」

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