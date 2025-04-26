餐後嗜睡、暈眩感恐是糖尿病前兆？日常4招助穩定血糖紓緩便秘

「吃完飯容易暈眩甚至想睡」再加上「長期便秘」，這兩種症狀的組合可能不只是消化問題而已。



台灣台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘提醒，血糖代謝異常與腸道菌相失衡可能引起糖尿病，有些症狀代表胰島素阻抗增加，正是糖尿病前兆，不能輕忽。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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餐後嗜睡、暈眩感可能是健康警訊

張家銘表示，餐後感到嗜睡或暈眩，可能與以下幾種狀況有關：

1. 血糖波動劇烈：吃進碳水化合物後，如果胰島素反應異常，容易導致血糖先衝高再快速下降，造成暈眩、疲倦甚至嗜睡。

2. 餐後低血壓：吃完飯後血液集中到消化道，導致腦部短暫缺血，常見於長輩、糖尿病患者或自律神經失調者。

3. 胰島素阻抗或前期糖尿病：吃完澱粉類食物就昏昏欲睡，可能代表體內胰島素功能已經出現異常，這是第二型糖尿病的早期訊號。



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嚴重便秘反映腸道健康亮紅燈

而一個月才排便一次的嚴重便秘，會造成腸內毒素累積、腸壁發炎、菌相失衡，進一步影響身體健康，原因如下：

1. 腸道益菌無法產生足夠的短鏈脂肪酸來保護腸黏膜。

2. 發炎物質進入血液，引發代謝異常。

3. 影響血糖控制與荷爾蒙平衡。



建議盡快接受的檢查項目

- 空腹血糖與糖化血色素：檢視是否為糖尿病或前期糖尿病。

- 餐後血糖：有時空腹血糖正常，但飯後血糖飆高。

- 腸道菌相檢測：評估腸道菌群是否失衡，有無菌種缺失或壞菌過多

- 腸胃科檢查：評估便秘成因，如腸道蠕動慢、結構問題或荷爾蒙干擾等。



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日常生活中可以做的改善方法

1. 每天慢走30分鐘，有助穩定餐後血糖與刺激腸蠕動。

2. 多喝水、補充膳食纖維，如番薯、燕麥、奇亞籽等。

3. 睡前做腹部順時針按摩，幫助腸道排氣與刺激排便。

4. 適度攝取益生菌或含益生元的食物，如發酵豆製品、洋蔥、大蒜等。



血糖失控與腸內菌息息相關

張家銘指出，2025年發表在《Nature Medicine》的研究發現，影響血糖的不只是熱量攝取，還有腸內菌如何「看待」飲食與運動習慣。每天吃的食物其實都在「餵養」體內的菌群，而這些菌再將食物代謝，產生的代謝物會進入血液，影響體重與血糖穩定度。瑞典這項研究分析了超過1000人的血液與糞便，發現500多種血液代謝物與血糖失控有關，而1/3直接受到腸內菌變化的影響。這意味著體內的菌群，正在左右健康命運。

有些對健康較不利的菌種，如Hominifimenecus microfluidus，會透過馬尿酸這種代謝物來抑制有益菌Blautia wexlerae的生長。而馬尿酸恰好與胰島素敏感度及糖尿病風險息息相關。

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個人化的飲食與運動策略更加重要

研究也指出，像馬尿酸、α-ketobutyrate等代謝物，不會因短期飲食和運動而有所改變。這說明有些人可能需要更長期、更個人化的方式，才能「喚醒」那些有助控制血糖的代謝物。多攝取腸內菌喜愛的食物，如膳食纖維、多樣蔬菜、發酵食品等，能幫助體內的「好菌部隊」壯大。相對地，高糖、高油、高加工食物則容易「餵養」壞菌，進而影響血糖控制。

運動雖然重要，但必須持之以恆，讓腸內菌「感受到」運動的效果。每天走一萬步、維持規律作息，能建立腸內菌群的信任感，幫助代謝更加順暢。

從腸內菌檢測開始改善健康

張家銘建議，如果可以的話，可進行腸內菌相分析，了解體內優勢菌種為何，再搭配血液代謝物檢測，如馬尿酸、1,5-脫氧葡萄糖醇等，更能精準評估罹患糖尿病的風險。真正的健康之道，在於與腸內菌培養默契。透過了解自身的體質特性，尤其是腸道內數百兆個微生物夥伴，調整飲食、運動習慣，從日常生活中逐步改善，才能真正遠離糖尿病的威脅。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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