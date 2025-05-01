黑眼圈｜習慣深夜玩手機易致黑眼圈？專家教你如何告別熊貓眼

春季氣候變化大，有沒有發現黑眼圈似乎看起來更明顯了？致力皮膚管理多年經驗的台灣鄞愉心醫師表示，氣候交替加上乍暖還寒又潮濕，導致肌膚皮脂功能下降，的確會讓黑眼圈及眼袋看起來更明顯！



加上現代人的睡眠品質較差，以及習慣在深夜滑手機使用電子產品，這些都容易造成黑眼圈，也會讓面容看起來疲憊不堪。

▼ 4種黑眼圈類型：（按圖了解👇👇👇）

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黑眼圈的類別與成因

台灣鄞愉心醫師指出，黑眼圈又稱熊貓眼，一般是指眼睛周圍因皮膚薄、微血管明顯而有較深的顏色，大部份的人都有，只有程度上的差別，不過很多人是因為後天因素包括過敏、睡眠不足、用眼過度或肌膚老化結構導致，使得黑眼圈愈來愈明顯。台灣鄞愉心醫師進一步說明，黑眼圈大致有4種類型，分別為因老化或膠原蛋白流失的結構型黑眼圈、過敏或過度曝曬造成的色素型黑眼圈、睡眠不足以及用眼過度形成的血管型黑眼圈跟合併前述兩種以上狀況的混合型黑眼圈，大部分人都屬於混合型黑眼圈。

黑眼圈、淚溝與眼袋的差別

至於黑眼圈、淚溝、眼袋三者又是什麼？台灣鄞愉心醫師解釋說道，黑眼圈形成的原因前面已經提到；眼袋一樣大致分為先天和後天因素，先天是因為眼睛下方的脂肪較多或是結構問題，後天則包含肌膚老化導致眼輪匝肌萎縮、膠原蛋白流失、眼眶骨流失，造成原本就在眼睛下方的脂肪突起；而淚溝較常見因素是後天老化。

按圖看消除黑眼圈的6個穴位👇👇👇

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黑眼圈的消除建議

談到黑眼圈的消除方式，除了常見的保養品遮瑕之外，睡前熱敷按摩、防曬以及充足睡眠、避免用眼過度都是日常生活中可避免黑眼圈的方式，鄞愉心醫師認為，黑眼圈雖然不會造成生命危險也不是疾病，但黑眼圈有礙外觀，很多民眾除了日常保養，也會想透過醫美療程改善。台灣鄞愉心醫師表示，目前醫美針對黑眼圈的治療方式主要有玻尿酸注射、雷射、音波以及手術等方式，針對黑眼圈形成的原因不同，會採用不同的療程，建議愛美民眾可直接至門診找醫師諮詢最適合的方式。

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除此之外，台灣鄞醫師指出，注入膠原蛋白也是一種符合多數類型黑眼圈的治療方式，對於黑眼圈有學理以及臨床上的改善，也可以作為眼周年輕化手術的輔助治療。不論何種療程，台灣鄞愉心醫師強調，最好還是去找專業醫師諮詢，醫師會視膚況、皮膚結構等因素給予恰當的治療，同時也要配合良好的作息與睡眠，才是告別黑眼圈的有效方法。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

