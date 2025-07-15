24小時健身室點揀好？5間連鎖健身室價錢、設施、地點大比拼

疫情和流感雙重夾擊下，愈來愈多市民關注身體健康，意識到運動對紓壓、增強免疫力及提升生活質素的重要性，即使每日工作繁忙，仍會盡量抽空做運動，奈何香港天氣時常變幻莫測，夏天酷熱潮濕，冬天又可能驟冷，加上空氣質素偶爾欠佳，戶外運動未必是最理想選擇。



同時，許多上班族工作時間不穩定，放工後才有時間照顧自己的身體，因此，全天候運作的24小時健身室近年應運而生，隨時滿足不同生活節奏需要。市場上湧現多間連鎖健身室品牌，各有特色和主打服務，到底如何選擇一間最適合自己的健身室避免中伏？



本文將比較香港五間主要連鎖健身室，從呎數、價錢、設施、地點、分店數量及會員體驗等多方面進行深入分析，助一眾健身迷找到理想選擇。



比較5間香港常見的連鎖健身室

1. 24/7 FITNESS

24/7 FITNESS是香港耳熟能詳的24小時營業的本地連鎖健身室品牌，是香港市民健身的熱門選擇，品牌目前擁有最多全港分店，現時已有逾134間，規模持續擴張，香港分店總面積超過100萬尺，最近更陸續公布多間旗艦級分店，包括佔地35,000呎的屯門店，及全場採用「健身界法拉利」 之稱Panatta健身器材的中環店、尖沙咀店等新場址，分店網絡遍布港九新界，便利市民，會籍更能全球通行，包括中國內地及新加坡包括等十多個城市。24/7 FITNESS實行零預繳，按月收費模式，12個月健身會籍月費為$550。

2. ⁠Anytime Fitness

美國健身品牌Anytime Fitness在香港有約34間分店，全球共有5000多間據點，每間分店面積較傳統健身中心小，並提供多種團體課程，例如瑜珈和高強度間歇訓練。入會後可使用香港及全球所有 Anytime Fitness 分店，適合因工作需要經常四處飛的人士。

3. ⁠⁠Snap Fitness⁠

Snap Fitness是24小時開放的健身室，在香港有 18 間分店，於全球 19 個國家及地區設有據點。品牌提供多種會籍及收費選項，採用無按金、無行政費模式，提供 12 個月、6 個月等不同合約長度，最短可選擇 4 星期制，費用為 $672，另需繳付 $500 鑰匙卡費用，月費附送不同類型的小組班，如瑜伽、普拉提、拳擊及高強度間歇訓練等。

4. ⁠Pure Fitness⁠

Pure Fitness 全港設有約11間健身分店，Pure 健身品牌分為 Fitness 和 Yoga，每間分店提供的設施各有不同，例如部分設有游泳池、桑拿等配套，因此收費亦會因地點與設施而異。Pure Fitness提供多種瑜伽、普拉提、舞蹈等健身課程。

5. ⁠EFX 24

EFX24同樣是24小時開放的健身室，設有約13間分店，採用零預繳、按月收費模式，最短期的1個月健身會籍為$998，單月月費$498，亦提供重力訓練 / 功能性訓練 / 復康運動 課程等。

多間連鎖健身室品牌各有特色和主打服務，價錢亦不盡相同。（圖片：Shutterstock）

規模比較

24/7 FITNESS 是香港最具規模的 24 小時健身連鎖品牌，擁有全港最多分店，數量遠超其他健身室品牌（一般約 20 間分店），覆蓋港九新界，方便市民於上班前、放工後或假日於公司或家居附近隨時健身，融入日常生活節奏。同時，24/7 FITNESS 亦為全港總面積最大的健身室品牌，提供超過 100 萬平方呎運動空間，可容納多人同時訓練，方便相約三五知己一同健身。有些旺區更開設第二、第三分店等，以避免「爭器材」情況出現。

器材比較

器材配置是選擇健身中心時的重要考慮因素。不同肌群訓練對應不同動作與器械，器材的種類與品質將直接影響訓練效果與安全性。在這方面，24/7 FITNESS 擁有全港最多、最齊全的國際知名品牌，包括 Panatta、Technogym、Booty Builder、Eleiko、Life Fitness、Hammer Strength、New Tech、Glute Builder、Booty Builder、FreeMotion、Gym80、Matrix、Nautilus、Stair Master 等等，滿足不同用家的訓練需求。

其中，來自意大利的 Panatta 更是核心亮點。24/7 FITNESS 為全港首家24小時健身室全店使用Panatta 設備，同時是香港唯一擁有Panatta認證的24小時健身室。Panatta由自家工廠設計製造，採用汽車等級皮革與高端技術打造堅固耐用與高質健身的器材。旗下 Cardio 系列更由 Ferrari 及 Maserati 設計師 Pininfarina 操刀，因此有「健身界法拉利」之稱。Panatta 機身設計及座椅角度以符合人體工學為賣點，幫助大家用正確的姿勢鍛煉，從而令肌肉發力更精準，減少受傷風險！另外，多位健美界傳奇、國際運動員同奧林匹亞教練都鍾情 Panatta器材！目前，24/7 FITNESS 為全港擁有最多 Panatta 器材的品牌，部分旗艦分店更是「全場 Panatta 配置」。

其次，Pure Fitness 配備的器材品牌亦涵蓋 Life Fitness、Technogym、Woodway、Iron Grip 等，整體種類齊全。不過，各分店設施不盡相同，例如具備全方位阻力訓練功能的 FieldPower 僅設於蘭桂坊分店，建議入會前先確認該分店有沒有自己心儀想的健身儀器。

器材的種類和質量將影響健身時的效果和安全。（圖片：Shutterstock）

價錢彈性、會員活動新趨勢

以往健身會籍簽約都以年計算，缺乏彈性，現今市場趨勢逐漸轉向更靈活的會籍選擇，顧客可以選擇1個月、3個月、6個月或12個月等等的合約，方便顧客按個人需要彈性選擇。 以 12 個月合約為例, 24/7 FITNESS會籍為每月 $550, 在全港134間分店、澳門、台灣、新加坡以及內地均可通行, 無地區使用限制。

品牌亦積極推動多元會員活動，包括24/7 Movie Night、聖誕許願雙重賞、S2O 潑水音樂節、The Nextwave、利是尋寶大挑戰等，與不同機構合作打造話題體驗，性價比高。如欲了解更多，可瀏覽 24/7 FITNESS 推廣優惠網頁，或親身預約參加免費 1 天試玩體驗，親自感受品牌設備與環境，選擇最適合自己的健身夥伴。

總括而言，24/7 FITNESS作為24小時健身室的龍頭，在全港分店數量、器材種類、場地總面積、會員活動方面都處於市場領先位置，而且於坊間都擁有良好口碑。值得一提的是，24/7 FITNESS十分重視會員體驗，除設有全天候自助進出系統外，部分分店更配備智能儲物櫃及先進保安設施，保障財物安全，同時亦致力保持場地衛生整潔，定期維護及更新器材，確保使用安全與整潔。並由專業教練團隊提供個別指導，照顧不同健身目標的會員。正因如此，24/7 FITNESS 不僅是許多香港市民的首選健身夥伴，更逐步發展成為區內備受關注的健身品牌。假如對24/7 FITNESS健身室感興趣的話，歡迎到下列網址了解更多。

24/7 FITNESS

https://247.fitness/hk/lets-get-started/

（資料由客戶提供）