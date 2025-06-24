腸道健康｜做運動可以防癌？研究揭２成癌症與腸道菌有關！

你是否知道，規律的運動不僅能幫助你維持理想體重，更與腸道健康、免疫系統，甚至癌症風險息息相關？台灣運動醫學科醫生吳易澄指出，適度的運動能從根本改善你的身體機能，為健康帶來多重益處。



腸道微生物：影響健康的「隱形力量」

吳易澄醫生在Facebook專頁分享，大量研究顯示，我們腸道內的微生物不僅影響消化道健康，也與多種癌症有關。事實上，約有 20% 的癌症可能與腸道菌群失衡或病原菌相關。例如，當排便不順、糞便在腸道內停留時間過長時，致癌物質與腸黏膜接觸的時間也會增加，這可能就是導致 大腸癌風險上升 的原因之一。雖然目前還沒有直接的「因果關係」證據，但這些潛在的連結，都強調了腸道健康的重要性。

相關文章：大腸癌｜27歲放屁女1天20次證大腸癌！肚痛貧血5警號屁像臭蛋味？👇👇👇

+ 11

做運動就能守護腸道健康？

吳易澄醫生表示，規律運動能透過改善腸道菌相、促進新陳代謝和調節免疫反應，進一步降低癌症風險，甚至有助於 延長結腸癌患者的術後存活期。其中，中等強度的運動特別有益，它能：

增加益菌與短鏈脂肪酸的生成：這些是維持腸道健康不可或缺的物質。



增強腸道屏障，減少腸漏症發生：健康的腸道屏障能有效阻擋有害物質進入體內。



加快腸道蠕動，縮短致癌物接觸時間：減少潛在致癌物質在腸道內的停留。



降低發炎指標與免疫過度反應：幫助身體維持平衡的免疫狀態。



適度規律是關鍵 避免過度訓練！

吳易澄醫師提醒，不同的運動類型和強度會帶來不同的效果。例如，跑步等有氧運動對腸道菌相的影響會比阻力訓練更顯著。而像 急步走、踩單車這樣的中等強度活動，對腸道健康有著非常正面的影響。

然而，凡事過猶不及。吳易澄醫師特別強調，過度訓練反而可能引發腸道壓力、導致菌相變差，甚至增加腸漏症的風險。因此，找到適合自己的運動模式與強度，才能真正達到健身與健腸的目的。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

遵守3個原則保護腸道健康（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：腸道健康｜晚餐都吃燒烤炸物又不愛運動？遵守3原則降大腸癌風險

+ 19

相關文章：腸胃健康｜肚子不餓時肚子總在叫？細數4種常見腸胃毛病要當心