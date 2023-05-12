腸胃健康｜肚子不餓時肚子總在叫？細數4種常見腸胃毛病要當心

肚子餓的時候肚子會發出咕嚕咕嚕的聲音，這是身體的正常反應，但如果肚子不餓的時候，肚子還是會叫，那表示身體可能出了一些狀況，配合其他症狀找出原因，才能恢復健康。



「肚子不餓」也會叫的4種原因

肚子餓的時候，會咕嚕咕嚕叫，是因為胃酸刺激腸道，腸道在沒有食物的情況下蠕動，就會發出「咕嚕聲」；所以只要是會刺激空腸道的行為，都可能造成肚子在不餓的情況下發出聲音。

4種常見腸胃毛病（按圖看清👇👇👇）

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ㄧ、 胃酸分泌過多

有些人吃飯時間沒有固定，所以胃酸分泌的時間也不是很固定，造成有時候明明不是吃飯時間，卻有胃酸會出現來刺激腸道，造成肚子發出咕嚕咕嚕聲。

不過因為胃酸分泌過多導致的肚子叫，還會有胃部酸酸的、熱熱刺刺的，甚至還可以產生胃酸倒流的「火燒心」感覺，比較容易分辨出來。

解決辦法：固定時間吃飯，在非吃飯時間不要吃太多甜食、油炸物或是咖啡因含量較多的食物，以免刺激胃酸分泌。



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二、 腸道氣體太多

第二種原因，是因為腸道內的氣體太多，只要肚子稍微用力，或是改變姿勢，這些氣體就會跟腸道中的液體產生摩擦、流動，就像是吹笛子一樣，空氣在腸道這個大管子裡面流動，自然也會發出聲音。

而腸道氣體會太多，通常是因為脹氣的緣故，可能是飯吃太快、吃太飽，或是吃了太多產氣的食物，甚至是腸道菌叢失調，裡面壞菌太多，所以氣體產生太多；不過一分鐘叫的次數，也不會超過十次以上。

這種狀況造成的肚子叫，會有一直放屁或是覺得肚子裡有氣體在滾動等症狀，按壓肚子的時候會覺得很鼓且有點痛，那就表示可能是脹氣所導致的。

解決辦法：放慢吃飯速度，一口至少咬20下左右，只吃到七分飽。並少吃產氣的食物，像是黃豆、高纖蔬菜等。



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三、 便秘

這種發出的聲音會比較特別，因為肚子裡面塞滿了糞便，腸道為了把糞便推出去，就加速蠕動，蠕動速度快，聲音就比較大。

而便秘也是一個很好察覺的症狀，只要三天沒有排便，或是每次排便都很困難、糞便都很硬，就代表有便秘的狀況。不過要特別注意的是，除了單純的便秘之外，還有可能是大腸癌的腫瘤阻塞了通道，所以常常覺得想上廁所卻上不出來且持續四週以上，建議儘快去醫院檢查。

解決辦法：多喝水、多吃高纖蔬果，每天吃一點優質油脂潤滑糞便。如果便秘持續四週以上，建議去醫院檢查。



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四、 腸胃炎

還有一種原因，則可能是腸胃炎造成的。因為腸胃在發炎狀態，蠕動得速度會特別快並容易受到刺激，不過腸胃炎還會有覺得肚子熱熱、痛痛的症狀，還可能伴隨拉肚子、或是一吃東西就不舒服等症狀，較容易辨別。

解決辦法：少吃刺激性高的食物，如咖啡因、辣、酸等食物，讓腸胃可以好好的休息。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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