夏季養生｜沖涼沖出心臟病？6大日常習慣隨時要你命！

炎炎夏日，汗流浹背後沖個涼是不少港人的習慣，但你可知道，一些看似平常的沖涼習慣，卻可能悄悄地為你的心臟帶來沉重負擔，甚至誘發心臟病？有心臟科專科醫生就提醒，若不注意以下６點，隨時得不償失。



６大沖涼習慣 心臟最怕你這樣做！

據內媒報道，首都醫科大學附屬北京積水潭醫院心血管內科主任醫師王佐岩提醒，以下６個洗澡習慣容易給心臟帶來負擔，本身心血管就不好的人更需要注意。

1. 大汗淋漓即沖凍水涼



夏天從戶外回來或運動後，周身汗流浹背，不少人會即刻衝入浴室沖個凍水涼。然而，當身體大量出汗時，血管正處於擴張狀態，凍水會刺激心臟血管急速收縮，血壓隨之波動，嚴重可誘發心肌梗塞。同時，冷水亦可能導致頭部血管收縮，引起頭暈、頭痛甚至眼前一黑。

2. 沖涼時間過長



浸浴或沖涼時間太長，會令皮膚血管長時間擴張，大量血液湧向體表，導致腦部和心臟供血相對減少，容易出現頭暈、心悸，甚至心律不正或暈眩。

3. 飯後或飲酒後立即沖涼



飯後立即沖涼會令血液流向皮膚，影響消化系統的血液供應，導致心臟供血不足。而空肚沖涼則易因血糖偏低而感頭暈乏力。至於劇烈運動或飲酒後立即沖涼，更可能引發血壓和心跳劇烈波動，導致心悸甚至暈倒。

4. 沖涼時忽略通風



不少人沖涼時習慣緊閉門窗，又忘記了開啟抽氣扇，導致浴室內焗促缺氧。在這種環境下，人容易感到胸悶、心慌，心臟供氧不足會加劇心血管疾病突發的風險。

5. 水溫過熱或過冷



水溫太熱會使血管擴張、血流加速，增加心臟負擔，可能令人感到心慌，甚至誘發心律不正。相反，水溫過冷則會使血管驟然收縮、血壓飆升，導致心肌供血不足，容易引發心絞痛等問題。

6. 沖涼後即吹冷氣或飲凍飲



沖涼後毛孔張開、血管擴張，若此時立即吹冷氣或飲凍飲，溫差的刺激會令血管急劇收縮，血壓和心跳隨之波動，可能誘發心絞痛。

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炎夏沖涼不傷心 掌握兩大「救心」秘訣！

無論是否心臟病患者，夏日沖涼都應堅持「溫和、有節制」的原則，盡量避免上述高風險行為。如果想在夏天沖涼沖得安心又放心，最好都係以下兩點。

沖涼兩大秘訣：

一. 速戰速決



沖涼時間應盡量控制在10至15分鐘內，淋浴則控制在5分鐘左右。長者或心臟功能欠佳者應酌情縮短時間。若需同時洗頭，建議先沖身，然後穿上衣服，打開浴室門或窗戶後再洗頭，避免長時間缺氧引起頭暈。心臟欠佳者（尤其是長者）建議坐著沖涼。沖涼應與進食至少相隔1小時，飲酒後最好待酒意消退再沖涼。

二. 身體無汗時才沖涼



與其他季節不同，夏天沖涼前身上容易出汗。當身體仍有汗珠時不宜沖涼，更不應沖凍水涼。應先稍作休息，待汗水收斂後才用溫水沖身。一般而言，運動結束後20至30分鐘，體溫大致恢復正常，汗水也基本蒸發，血液循環回復正常，此時沖涼相對較為安全。

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夏季護心攻略：除了沖涼，這４大習慣也至關重要！

除了正確沖涼，夏日護心還需留意以下４點：

1. 多次少量補水



一次過飲用大量水或大口灌水，對心臟而言非常不友善。短時間內大量飲水容易導致稀釋性低血鈉症，增加心臟負擔。夏天飲水應遵循「小口、少量、多次」的原則，這對維持正常血容量和心臟健康至關重要。健康成年女性每日飲水量不少於1500毫升，男性不少於1700毫升。

2. 多吃高鉀食物



大量出汗會導致體內水分和鉀、鈉等電解質大量流失，可能誘發惡性心律不正。蔬果是鉀的重要來源，尤其以下食物富含鉀：

菇菌類，如白蘑菇、雙孢蘑菇。

嫩豆類，如毛豆、嫩蠶豆、嫩豌豆。

大部份深綠色葉菜，如菠菜、芥蘭、羽衣甘藍、莧菜、通菜、生菜葉。

水果，特別是香蕉、木瓜、柑橘、杏、哈密瓜、甜瓜、車厘子、西瓜、桃子、柚子等。

3. 避開高溫時段做運動



運動時間應選擇在清晨或傍晚進行。有心血管病的中老年人建議選擇慢跑、散步、打太極等溫和的運動方式。

4. 飲食宜清淡，避免過鹹



高鹽飲食會使水分滯留在體內，增加血容量，導致血壓升高，增加心腦血管疾病風險。建議每日食鹽攝入量不超過5克，可使用限鹽勺。除了三餐，還要少吃醃製食品、高鹽零食和加工食品。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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