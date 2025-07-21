秋葵｜不只能控血糖！研究揭示「黏液」能護腦、抗發炎

秋葵，這種外形獨特、口感帶有滑潺潺黏液的蔬菜，向來評價兩極。然而，近年多項研究揭示，秋葵不僅是穩定血糖的好幫手，更是保護大腦、對抗發炎的天然超級食材。這種看似平凡的蔬菜，其保健功效遠超想像。



「秋葵籽多醣」有效改善認知功能

台灣營養醫學醫生劉博仁在Facebook專頁分享，最新研究發現，長期進食高脂高糖飲食容易導致記憶力衰退和腦部發炎，但在補充「秋葵籽多醣」（Okra seed polysaccharide）後，實驗對象不單只學習能力和記憶力得到顯著改善，腦部的發炎指標也下降了，抗氧化能力增強、自由基傷害降低。

劉博仁解釋，秋葵之所以能發揮這樣的效果，源於它同時啟動了「抗氧化」與「抗發炎」兩大關鍵路徑。它能有效降低腦部發炎指標，並增強抗氧化能力，從根本上減少自由基對腦部的損害。

穩定血糖與改善膽固醇的天然良方

除了對腦部有益，秋葵對血糖波動者和糖尿病患者也是不可多得的好食材。劉博仁又指出，另一篇發表於《Frontiers in Nutrition》的研究綜合分析了 8 項臨床試驗數據，證實秋葵有助於：

- 降低空腹血糖水平



- 降低糖化血色素 HbA1c（約減 0.46%）



- 降低總膽固醇及「壞膽固醇」（LDL）



秋葵富含水溶性膳食纖維及多醣體，這些成份能有效延緩人體對糖類的吸收，減少餐後血糖急升急跌，對於有胰島素阻抗或血糖前期問題的人士特別有幫助。

相關文章：秋葵營養｜控血糖防骨鬆鈣吸收比牛奶強4大好處 大拇指長度最佳👇👇👇

+ 6

烹調建議：保留「黏液」是關鍵

劉博仁強調，秋葵獨特的「黏液」，正是其最重要的保健成份。若要充分吸收秋葵的營養價值，應避免過度烹調或將黏液去除。對此，他就推薦￼３種簡單的秋葵烹調方式：

1. 涼拌秋葵： 秋葵洗淨後燙約 30 秒，切片加入醬油與柴魚片，口感清爽。

2. 味噌秋葵湯： 在味噌湯中加入秋葵片與豆腐，口感滑順，有助保護腸胃。

3. 蒜香炒秋葵： 熱鍋爆香蒜蓉，加入秋葵快炒約 2 分鐘，既營養又易於搭配白飯。

至於坊間曾流行過「秋葵泡水」，即把切片秋葵泡在水裡隔夜喝。劉博仁就表示，這種秋葵泡水雖然可以萃取部份水溶性成份，但效果有限，要獲得完整營養，建議直接吃整條秋葵。

相關文章：抗老｜40歲開始便秘記性差 吃對食物擊退6大初老徵狀芝麻牛油果👇👇👇