癌症｜負面情緒致病？一文拆解「癌症性格」附改善貼士

生活壓力、都市節奏，你是否也曾感到情緒緊繃？或許你會認為，這些只是日常小事，但其實看似微不足道的情緒波動，亦可能在暗地裡侵蝕你的健康，甚至成為致命疾病的患病誘因！



近日，中國河南鄭州一名55歲男士，生活作息規律，既無不良嗜好亦有恆常運動習慣，卻不幸確診肺癌。經醫生深入診斷後發現，其患病主因竟與妻子長期抱怨所導致的情緒困擾有關，長期壓抑和煩躁的情緒成為致病關鍵。



根據內媒《大參考》報道，河南鄭州一名55歲男子生活規律，堅持運動且從不吸菸，沒想到不幸確診肺癌。醫師深入問診後發現，男子的妻子習慣性抱怨，導致他長期處在高壓家庭環境，情緒壓抑、煩躁。

報道指出，情緒是重要的「促癌」因素，對人體免疫功能影響深遠。長期處於負面情緒，例如經常生氣、心情鬱悶或壓抑，可能透過神經及體液系統削弱免疫功能，影響免疫系統識別及對抗惡性腫瘤的能力，從而為惡性腫瘤的發生創造有利條件。

心理學上，這類傾向壓抑情緒、迴避衝突、追求完美且過度自我克制的人格特質，被稱為「C型性格」，亦有「癌症性格」之稱。

肺癌成因？（按圖看清👇👇👇）

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「癌症性格」的真面目 你是否也有這些特質？

1. 情緒壓抑： 不習慣或不願意表達自己的負面情緒，傾向將憤怒、焦慮、悲傷等感受藏於心底。



2. 迴避衝突： 為了維持和諧關係，寧願犧牲自己的感受，避免與他人發生正面衝突或表達不同意見。



3. 過度自我克制： 對自己要求嚴格，追求完美，有時甚至會壓抑個人需求和慾望。



4. 順從與迎合： 傾向順從他人，迎合別人的期望，忽略自己的真實感受和需求。



5. 缺乏情感宣洩： 由於不善於表達情緒，導致情緒長期積壓，無法有效宣洩。



由於這類人士不擅表達內心感受，容易將不滿與怒氣積聚於心，長此以往可能引致身心健康問題，甚至增加罹患癌症的風險。

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擺脫「癌症性格」 改善情緒健康實用小貼士

要避免「癌症性格」對健康的負面影響，關鍵在於學習有效的情緒管理和自我關懷：

1. 學習表達情緒： 鼓勵自己以健康的方式表達感受，例如與信任的朋友或家人傾訴，寫日記，或者尋求專業心理輔導。認識到表達情緒是正常且健康的。



2. 建立有效溝通： 學習在不傷害他人的前提下，清晰、直接地表達自己的需求和意見。這有助於解決潛在衝突，避免情緒積壓。



3. 培養自我關懷： 認識並尊重自己的需求和感受，不要過度迎合他人。學會說「不」，為自己設定健康的界限。



4. 尋找情緒宣洩途徑： 發展健康的興趣愛好，如運動、藝術創作、冥想或瑜伽，這些都能成為有效的情緒出口。



5. 調整完美主義： 接受不完美是生活的一部份，放鬆對自己的過度要求，減少不必要的壓力和焦慮。



6. 尋求專業協助： 如果發現自己難以擺脫長期壓抑的情緒模式，或懷疑自己有「C型性格」的傾向，尋求心理諮詢師或治療師的幫助會非常有益。他們可以提供專業指導和支持，幫助建立更健康的情緒應對機制。



所以，為了我們的肺部健康著想，保持開開心心、心胸開闊的心態，其實跟戒煙、戒酒一樣重要！當然啦，偶爾發一下脾氣是人之常情，不用太過擔心，但如果經常生悶氣、悶悶不樂，那可就要注意囉！

8種食物保養肺部，減少煙毒傷害（按圖👇👇👇）

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