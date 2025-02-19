肺癌｜吸二手煙增肺癌及失智風險！8種食物有助清肺減少煙毒

長期吸入二手煙的民眾，其身體所受的傷害與吸煙者相差無幾，並不是自己沒抽煙就沒事。吸二手煙同樣會提高罹患肺癌、糖尿病、心臟病、中風及猝死的風險，特別是在心血管疾病方面，還可能間接導致腦部功能受損，甚至增加罹患失智症的可能性。



如果想要減輕煙毒的傷害，可吃一些滋陰潤肺的食物，以下介紹8種有助清肺的食材。

8種食物保養肺部，減少煙毒傷害（按圖👇👇👇）

+ 7

1. 山藥

除了大量澱粉和蛋白質，還含有維他命、脂肪、膽鹼等成分，以及碘、鈣、鐵、磷等人體不可缺少的無機鹽和微量元素。它含有一種多糖蛋白質的混合物「黏蛋白」，對人體具有特殊的保健作用，補脾養胃、潤肺止咳又能滋養肺部。

2. 杏仁

能止咳潤肺、降氣清火，又富含維他命E。而根據研究所示，如果經常進食富含維他命E的食物，可以使吸煙者的肺癌發病率降低。

3. 海帶

所含藻膠酸能吸附有害物質並排出，吃海帶對預防和治療癌症都有作用。

相關新聞：肺癌｜手指端肥腫半年後肺癌離世！失聲杵狀指你未必知6個症狀👇👇👇

+ 9

4. 白椰菜花

含蛋白質、糖、脂肪、維他命和胡蘿蔔素，營養成份位居同類蔬菜之首。常吃椰菜花可增強肝臟解毒能力並能提高免疫力，預防感冒和壞血病。長期食用可以減少乳腺癌、直腸癌及胃癌等癌症的發病機率，在眾多蔬果中，白椰菜花、大白菜的抗癌效果最好。

5. 白蘿蔔

白蘿蔔清熱生津又清肺，對化痰止咳很有效果。含有的大量膳食纖維和豐富的澱粉分解酶等消化酶，能夠有效促進食物的消化和吸收。

肺癌患者常見3大症狀（按圖👇👇👇）

+ 4

相關新聞：肺癌｜肺癌難發現 原因不明咳嗽逾2周要小心 出現3症狀應立即就醫

6. 茶

茶葉中所特有的「兒茶素」，可有效防止膽固醇在血管壁上沉積，增加胃腸蠕動及降低血糖。吸煙者宜經常多喝茶，以降低吸煙所帶來的負擔，同時茶能利尿、解毒，還可使一些有毒物隨尿液排出，減少毒物在體內的停留時間。

相關文章：【癌症】肺癌胃癌吃高溫醃製食品增風險？ 7種癌症或因吃錯了👇👇👇

+ 2

7. 水梨

水梨性略寒，可以生津潤燥、清熱化痰。有助於排泄有毒的多環芳香碳氫化合物，有助顧肺。

8. 銀耳

和水梨同為白色食物，銀耳性更溫潤，比水梨更適合體寒或腸胃不好的人，同時又有益氣清腸的作用。

延伸閱讀：

喝酒易臉紅不是肝功能好！反而容易得５種癌

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

