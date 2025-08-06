減壓｜都市人壓力爆表？研究揭：每天「這樣做」15分鐘瞬間舒壓！

在繁忙的都市生活中，壓力似乎成了現代人的日常。通勤的擁擠、工作的挑戰、生活的快節奏，無一不讓我們的身心感到疲憊。然而，一項來自史丹佛大學和萊頓大學的最新研究，為所有生活在鋼筋水泥叢林中的人們帶來了一線希望，揭示了一個簡單卻極其有效的減壓方式：親近大自然。



每日15分鐘：減壓的黃金時間

這項發表在《Nature Cities》期刊上的研究指出，都市人每天只需花費短短的 15分鐘 在戶外自然環境中，就能顯著地改善心理健康。這個發現對於時間寶貴的都市居民來說，無疑是個振奮人心的消息。無論是利用午休時間到附近的公園散步，或是下班後到社區的綠地小憩片刻，這些看似微不足道的舉動，都能幫助我們從高壓的生活中喘息，重新找回內心的平靜。

研究進一步發現，接觸大自然的時間越長，其帶來的益處也越顯著。如果能將時間延長至 45分鐘以上，對於 減輕壓力 和 提升活力 的效果將會更加明顯。這意味著，即使是週末的半日遊，也能為身心帶來深層次的放鬆與充電。

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隨處可見的綠意 都是你的減壓良藥？

那麼，究竟是哪類型的「自然」最有效呢？是要到深山修行，還是到公園散步都可以？研究團隊分析了近5,900名參與者的數據，結果顯示，所有形式的都市自然環境都有助於提升幸福感。其中，城市森林和公園對於減輕憂鬱和焦慮的效果最為突出。這可能是因為這些地方提供了更沉浸式的自然體驗，讓人們更容易感到與大自然的連結。

然而，這並不代表其他綠地就沒有用處。文章強調，即使是城市街道兩旁的路樹，也能對所有測量的心理健康指標產生正面的影響。這對於那些居住在沒有大型公園區域的居民來說是個好消息，因為即使是窗外的綠意，或是日常通勤路上的一排樹木，都能為心理健康帶來助益。

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研究人員建議：為身心健康投資綠色空間

這項研究更特別指出，年輕人似乎從中獲得最大的益處，這與許多心理健康問題在25歲前就開始發展的現象不謀而合。這表明，鼓勵年輕人多接觸大自然，可能成為預防和改善心理健康問題的重要策略。

對於城市規劃者和決策者而言，這項研究提供了重要的啟示：增設更多小型「袖珍公園」、種植更多路樹，以及創造更多充滿綠意的角落，都是改善市民身心健康的重要投資。因為，即使是短暫地接觸大自然，也能為生活在都市中的我們帶來顯著的改變。

總而言之，面對都市生活的巨大壓力，我們不再需要尋求複雜或昂貴的解決方案。只要每天撥出短短的時間，讓自己浸潤在綠意之中，無論是公園、森林，甚至是街邊的一棵樹，都能成為我們減輕壓力、提升活力的最佳良藥。

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