心理健康｜一句話，毀掉一個童年？研究揭：罵孩子比體罰更傷人！

在孩子的成長過程中，你是否曾因壓力、焦慮或疲憊而對他們大聲喝罵？我們常常認為，言語的傷害很快就會過去，不會留下長久的印記。但真的如此？



然而，一項發佈於學術期刊《BMJ Open》的最新研究，對家庭教育中的言語暴力發出了嚴肅的警告。這項針對超過兩萬名英格蘭與威爾斯成年人的大規模調查發現，對兒童的言語虐待，尤其來自父母的大聲喝罵，對其成年後的心理健康會造成與身體虐待同樣，甚至更為深遠的負面影響。這份報告強烈建議我們重新審視「語言」在塑造孩子內心世界中的力量與責任。

言語虐待的隱性蔓延

遭受言語虐待的兒童比例在過去50年中幾乎翻了一倍。

研究的主要作者、利物浦約翰摩爾斯大學研究主任Mark Bellis教授指出，言語虐待造成的心理創傷，可能與身體虐待一樣深刻且持久。過去半個世紀以來，社會在減少身體虐待方面取得了顯著進展，但言語虐待卻常常被忽視。

研究數據顯示，與身體虐待發生率的下降形成鮮明對比的是，言語虐待的比例在過去50年中幾乎翻了一倍。如今，每三個兒童中，就有一個曾經遭受過言語上的傷害。這不僅僅是一個統計數字，更反映出一個令人擔憂的家庭教育趨勢：當實體傷害減少時，精神和情感上的創傷卻在悄然蔓延。

言語創傷，比你想像的更深

研究結果清楚地顯示，言語暴力帶來的傷害，其實比我們想像的更嚴重。從小遭受言語虐待的成年人，日後出現心理健康問題的機會比沒有經歷過的人高出 64%。這比單純經歷身體虐待的人（52%）還要高。如果孩子同時經歷過言語和身體虐待，他們成年後心理健康低落的機會更會飆升到 115%。這些數據證明，言語暴力絕對不是小事，它造成的「內心創傷」與身體上的傷痕一樣難以癒合，會讓成年後的他們感到孤單、悲觀，甚至難以與身邊的人建立關係。

說話的傷害性在於，它不僅是一種情感上的攻擊，更會從根本上動搖兒童自我認同的建立。當孩子長期處於被威脅、辱罵或諷刺的環境中，他們可能會把這些負面訊息記在心裡，形成 自卑、焦慮和缺乏安全感的性格特質。這些無形的創傷會伴隨他們成長，並在成年後顯現為各種心理健康問題。英國慈善機構「Words Matter」的創辦人 Jessica Bondy 也強調，言語造成的創傷深不見底，言語虐待的盛行，正在慢慢抵消我們在減少身體虐待方面取得的進步。

建立正向溝通，引導子女成長

什麼都反抗的叛逆「小屁孩」，到底該怎麼教？（Gettyimages／視覺中國）

既然言語的力量如此巨大，我們更應學會善用它。家長可以嘗試以下方法，與孩子建立更正向的溝通模式：

1. 專注傾聽，理解感受：當孩子遇到問題時，先放下手邊的工作，專心聆聽他們的想法。即使不認同他們的觀點，也應先肯定他們的情緒，例如說「我明白你現在感到很生氣」。



2. 用「我」來表達感受：避免使用「你總是…」這類帶有指責意味的語句，改用「我覺得…」來表達自己的感受。例如，與其說「你為什麼總是這麼亂」，不如說「當我看到你把玩具弄得到處都是時，我感到很混亂」。



3. 共同尋找解決方案：與孩子一起討論解決問題的方法，而不是直接給予指令或懲罰。這能培養他們的責任感和解決問題的能力。



4. 肯定和讚賞努力：多留意孩子的優點和付出的努力，並給予具體的讚賞。例如，與其說「你很棒」，不如說「我看到你今天很努力地完成功課，做得很好」。



5. 樹立情緒管理的榜樣：家長的情緒反應是孩子模仿的對象。當我們能以冷靜、理性的方式處理壓力時，孩子也會學習到如何管理自己的情緒。



香港社會和家庭的生活節奏快、壓力大，家長難免會出現對孩子大聲喝罵的時候。但這項研究提醒我們，就算少了身體上的虐待，也不能讓言語上的傷害取而代之。保護孩子，不單是保護他們的身體，更要保護他們的心靈。我們必須明白，建立一個充滿尊重、理解和正面溝通的家庭，對孩子的身心健康成長至關重要。這需要家長學習如何控制好自己的情緒，並找到更好的方法去教導孩子，而不是靠大聲咆哮。只有這樣，我們才能真正給孩子一個健康的成長環境。