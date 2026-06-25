唔想臨老買難受？北上安老11個避坑Tips 教你灣區安老秘笈

在香港，尋找一間稱心的安老院往往令子女與長者倍感壓力。消委會每年接獲約 20 至 30 宗涉及長者服務（包含安老院）的投訴。這些投訴揭示了香港安老業的多種問題，先是服務質素參差，未按時餵食或餵藥，直接威脅長者健康；其次是退款糾紛，曾出現長者入住前離世卻不獲退還訂金的情況；再者是雜費繁多，令原先的預算不斷超支；還有合約條款爭議，讓消費者在法律保障上處於弱勢。

面對香港安老院普遍存在「地方狹小、收費高昂、租金壓力大」的現實，不少家庭開始將目光投向大灣區，內地優質安老院具備寬闊空間、設施齊全、性價比高等優點，且選擇眾多。令你安享晚年。但是北上安老如果不懂選擇，由於人生地不熟，香港長者在毫無經驗、不知內情的情況下，就會好容易一時衝動或者被人誤導揀錯地方，所謂「臨老先至嚟買難受」，崩潰案例簡直令人欲哭無淚！

有些中伏案例是剛入住的時候不容易發現問題，到住了一段時間之後才知道踩坑，就會進退兩難、後悔莫及。所以，選擇北上安老之前，一定要了解這些問題，做足功課，一方面做好防範，更重要的是不要拿自己的晚年生活和生命健康來做賭注。

11個中伏案例 北上安老避坑必讀攻略

以下是我們北上內地深入了解，在各個個案找尋舒適的晚年居所的過程中，整理出11個港人北上安老最容易中伏的踩坑問題，從中歸納出的「港人北上安老避坑必讀攻略」，助你避開常見地雷，選擇一個真正舒適、透明且專業的晚年居所頤養天年。

●（坑一）：慎防短合同陷阱

「踩坑原因：三年後未必有屋住」

某叔在安老展會上了解到某間保險公司的一款「養老社區入住權」產品，銷售人員告訴某叔只需交5萬元押金，就可以入住到這個大型的養老社區。某叔沒有細讀合同條款，也沒有留意合同寫的入住有效期是多久，就支付了押金，並退了香港的住房，一心想著去那裡享福。

誰知道某叔入住後才聽說，原來這種以押金入住的合同期限最長只有三年，三年期滿之後就不一定有房住。某叔能否繼續在這裡住就要視乎這個養老社區有沒有房間，有房才可以談續約，沒有的話某叔就要搬走，不可以再在這裡住。當某叔知道自己交了押金卻換來一紙朝不保夕的承諾，頓感寒心和憤怒。自己經已70歲，正是需要穩定安養的黃金年齡，卻因一份模糊不清的合約陷入居無定所的困局。某叔想起簽約時銷售員虛偽的笑容，此刻感覺像一張假面，隱瞞了細節條款“三年一續、房源不定”，讓他步入搖搖欲墜的晚年。如果是失能老人，三年後無房可住那就更是慘無人道，生命安全也無從保障。

「避坑Tips：找可以簽長租約的」

原來這個就是很多人都會很容易中伏的「短期合同」玄機。某些保險公司的養老社區的入住權當中，主要分成「保單入住」和「押金入住」兩種，購買幾百萬保險的客戶就有保證入住權，到時一定有房住。至於交幾萬押金的客戶就存在「短期合同+視房源來續期」的不確定性風險，以後隨著保單入住的客戶越來越多，到期能續住的可能性就會越低。還有第二個不確定性：就是哪怕到時有房可以續住，續約後的月費也有可能大幅上漲。

所以這種“押金換入住”的模式，本質是在利用「保單入住」和「押金入住」兩種客戶的入住時間差，結果就是押金客戶既無優先續住權和價格鎖定權，保單客戶也很可能入住時住的是押金客戶住過的舊房間。這樣的做法違背了養老社區“以長者為本”的初心，無論是「保單入住」和「押金入住」兩種客戶，他們所謂的安穩晚年也將會淪為一場賭博。

當某叔的朋友芳姐知道某叔的中伏經歷之後，就決心一定要找一家可以簽長期租約、能鎖定長期價格，最好有終身居住權的養老社區。她翻查資料發現，中山就有一家港資機構營運的安老社區可以提供「長期或終身租約+價格鎖定」模式，芳姐說，還是港資機構靠得住。

●（坑二）：謹慎選擇「封閉式」養老院

「踩坑原因：「封閉式」的窒息感」

在內地，項目大、設施新不代表就好，許多港人習慣了自由生活，最怕遇到「醫院式管理」。 劉女士入住了一家出入受限的封閉式機構，即那些設有機構的大門，出入都有工作人員管理，不能自由進出的養老機構（不分項目大小）。因為香港一直在家養老，而輪候香港的安老院也一直都沒有輪上，劉女士的子女以為這樣就可以保障媽媽的安全和以後有人照顧，沒想到正因為每天作息定時、不能自由進出，失去了生活的自由和舒適度，讓她覺得像在坐牢，更因「面子問題」不敢告訴香港朋友。主要是因為「封閉式」養老院采用的是宿舍和醫院式的「集中营」管理模式，實質上損害了客戶的隱私和尊嚴，這是大部分港人最不能接受的。

封閉式機構每天作息定時、不能自由進出，長者失去了生活的自由和舒適度，像在坐牢。（圖片：Shutterstock）

「避坑Tips：開放式居家社區」

後來劉女士的女兒幫她找到一家開放式的居家安老社區，這個高級開放式社區，是從一個大型的商業中心進入，外觀與高尚住宅無異，出入自由，提供優質細致的24小時上門服務。劉女士的房間有人打理，還有專人陪護，確保劉女士的安全和健康管理，更同時確保長者的隱私與尊嚴。

● （坑三）：項目越大越不方便

「踩坑原因：盲目以為大項目就好」

龍女士初初以為某個大型康養項目規模大就是好，入住後才發現原來越大越唔方便。從公寓走到食堂要十幾分鐘，對患有風濕腳痛的她簡直是折磨。接駁車每次都要等很久，也因為項目大，入住率低，平時跟她溝通的人很少，導致社交匱乏，生活非常枯燥。最終她只能每天吃安老院食堂的飯菜。龍女士很快就吃厭了，胃口變得很差，加上活動和社交都很貧乏，龍女士的身體狀況也在逐步變差。

「避坑Tips：選擇精品項目至有品質保證」

龍女士後來搬到市區的精品項目，她住在樓上，坐電梯就可以到達服務會所、醫療門診和其他的餐飲食肆，非常方便。這個項目限定居住單位的總數不超過100間，保證了服務質素不會因為住客多而下降，飲食多選擇，食得好，變得更開心，身體也更健康，這些都是大項目很難達到的標準。

● （坑四）：房屋曾有人住過或有前住客過身

「踩坑原因：選了舊房後者舊床」

唐女士入住一間機構之後，才知道自己睡的那張床是上一位剛過世長者的舊床，她知道後很害怕，晚上睡不著，於是向機構提出申請轉房間，可是機構告訴她其他獨立房間之前也有已經離開的人住過，而且要排隊輪候。其後到另一家機構詢問，那裡的且裝修統一，窗簾和衣櫃門板的顏色都是一式一樣，無法根據個人要求來裝飾家居，感覺像住在冷冰冰的醫院宿舍。

「避坑Tips：要選提供個性化居家裝修的機構」

唐女士其後轉到一個居家型的安老社區，每一個房間的裝修都可以根據住戶的喜好來進行個性化的選擇，這個社區的理念是：「不住別人住過的舊房、不睡別人睡過的舊床」。為了確保每個住戶都有家的感覺，還提供了個性化的裝修材料選擇，根據客戶的要求，來進行個性化的裝修。住戶還可以把有紀念價值的家俱和裝飾品搬過來，安放在自己的家裡。唐女士説，這才是自己的家、一個真正養老的地方。這樣的家，很乾凈、很安心，能讓人身體健康、內心平靜。

● （坑五）：「雞同鴨講」脫離香港文化

「踩坑原因：單單有粵語環境而沒有香港文化」

黃伯作為土生土長的香港人，見服務員會講粵語就入住了廣州某項目。之後極度鬱悶，因為這裡沒有黃伯習慣每晚看的香港電視 TVB，也沒有香港的報紙和雜誌。最主要的是這裡香港人不多，大家的生活模式、飲食習慣、語言、文化認知都不同，共同話題自然不多，加上這裡的工作人員很多都是講普通話，雞同鴨講，身在內地又不能接收香港的資訊，長者很快會產生孤獨感。讓他深感餘生是一種折磨，倍感鬱悶，健康狀況也直線下降。

「避坑Tips：港資營運與香港文化環境」

延續香港文化的生活： 優先挑選由港資公司營運、以港人住客為主的社區，確保能收看香港電視、工作人員能以廣東話溝通，並能代辦居住證、內地醫保及雙幣銀行卡等事務，讓長者有「身在內地，家在香港」的親切感。

● （坑六）：院舍遠離三甲醫院

「踩坑原因：「院內門診」非萬能」

謝先生曾以為機構內有門診就安全，結果心臟不適時，門診醫生因缺乏設備無法診斷，建議他到醫院檢查，但是送往三甲醫院竟要一小時車程，謝先生差點延誤救治，事後也感到心有餘悸。

「避坑Tips：離三甲醫院越近越好」

「10分鐘生命圈」： 因為在國內，無論是醫療設備和醫生的水平，三甲醫院都是最高等級的。不要以為養老機構里面有門診部就放心，他們只能應付小病小痛。居住點距離三甲醫院車程必須在10分鐘內，離三甲醫院越近，身體健康和生命安全就越有保障，且最好支持使用「香港醫療券」。

● （坑七）：沒有港醫港藥

「踩坑原因：項目沒有港醫港藥和跨境服務」

患糖尿病的 Susanna 每天都要打胰島素，習慣吃香港藥，以前住的安老院沒有「港醫港藥」服務，她每兩周就要奔波兩地開藥，對行動不便的長者而言極其折磨。

先生阿Ben，平時要坐輪椅，每次回香港還要特意找人來伺候他。Susanna感覺這樣長此下去不是辦法，兩夫妻都年紀大了，如果沒有內地和香港兩地通用的醫藥和護理服務，對於香港人回內地養老來說是一件非常折騰的事情。

（圖片：Shutterstock）

「避坑Tips：選擇有兩地醫藥互通服務的機構」

Susanna 夫婦後來轉往有「港醫港藥」服務的港資項目，他們現在只需透過連線香港醫生，藥物便能直接寄到內地家中 。港資項目更具備兩地資源，能在長者回港辦事時安排護士陪同，並提供跨境救護車服務，若遇突發重病可直接送往香港醫院治療 。

● （坑八）：看病只靠院內醫生

「踩坑原因：缺少多渠道的定制化醫療」

田先生（82歲）患有嚴重血管疾病，原來住的養老機構雖然有復康醫院，但是那裡的醫生並不是心腦血管的專科醫生，而且都是西醫為主，給不到田先生有效的治療方案，令他一度對生命失去追求。

「避坑Tips：定制化醫療資源」

田先生轉往具備「定制化醫療」資源的項目後，有豐富的定向合作醫療資源，包括「中醫和西醫結合、內地和香港結合、藥療和理療結合、傳統和科學結合、生理和心理結合」等。尤其是能針對住戶的身體狀況，透過多方專家診斷、中西醫結合及新型理療，身體指標已得到顯著改善 。

● （坑九）：沒有商場和美食，生活好乏味

「踩坑原因：以為商場不重要」

瑤姐入住珠海某機構後，雖然房間里面的裝修和設備還不錯，但是養老機構地點極為不便，去商場買東西需坐半小時車 ，加上飲食選擇少，以及口味不對，影響食慾和心情，更重要的是，連家人也因環境沉悶而不願前來探望，讓瑤姐心裡很不舒服 。

「避坑Tips：選擇有商場和美食多的地方」

瑤姐後來選中商場樓上的機構，購物、美食及娛樂一應俱全，飲食選擇多，有好吃好玩的，還有兒童天地、交友接待，連孫女也很喜歡，愛來探望瑤姐，另外，附近還有酒店，邀請親戚朋友來也非常體面和方便，令瑤姐不再經常孤單一人，生活更充實。

● （坑十）：遠離市區地方千萬不能去

「踩坑原因：回港成本高，慘過「坐監」

基叔住在廣州近郊的安老社區，每次要回香港，都先要坐車到廣州市區轉車，回到香港需要接近四個小時，來回費用500多元，回港需時且費用高，導致子孫很少來看他 。基叔也不擅用視頻通話，出不去也沒人來，令他與家人溝通漸少，慘過「坐監」。因想念家人而情緒低落，連帶健康也受損 。

安老院位置偏遠，子女不便前往，長者容易感到孤獨。（圖片：Shutterstock）

「避坑Tips：市區地段，樓下香港直通巴」

基叔搬到樓下就有直通巴士的中山市區項目，回港縮短至兩小時內，車費也低至90元，去哪都非常方便。項目方的服務也非常貼心，給基叔辦了一張免費的中山公交卡。最主要是因為交通便利，基叔的子孫現在基本上每周都來看他，基叔現在每天都心情大好 。

● （坑十一）：自置物業冇服務，死了都冇人知

「踩坑原因：以為養老很簡單，只需有樓就可以了」

長者在內地自己買房養老，只是從硬件上改善了居住的環境，萬一出事真是「死咗都冇人知」。Raymond 夫婦曾以為養老很簡單，只需有樓就可以了，直到一次意外 ，Raymond 在家跌倒險些丟命才徹底改變想法 。在內地自己買房養老，只是從硬件上改善了居住的環境，但沒有達到生命安全和健康管理的需求，萬一出事真是「死咗都冇人知」。即使請了保姆，也只會煮飯做家務，老人家病痛多，保姆缺乏專業護理知識，意外發生時未必懂得處理，保姆放假等於沒人看護，所以選擇專業居家護理社區才是真正的安全選擇 。

長者在內地自己買房養老，只是從硬件上改善了居住的環境，萬一出事真是「死咗都冇人知」。（圖片：Shutterstock）

「避坑Tips：要有全天候港式康養專業服務」

Raymond 夫婦最終賣掉房子，搬入擁有 24 小時全天候監控與專業醫護標配的康養社區 ，屋內裝有全套健康守護設備，並有私人管家打理生活所需，提供全方位保障，實現了「平民化消費，皇帝級享受」的安心晚年 。

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備註：為反映社會普遍情況，本文中所有人物、事例均基於多個事例和綜合社會現象歸納融合而成，人名、案名皆為化名，請勿對號入座。