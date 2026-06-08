預防大腸癌｜牛津研究：每日一杯「日常飲品」風險即減17%

大腸癌長年高踞本港致命癌症的前列。這種「沉默殺手」最可怕之處，在於早期幾乎毫無病徵，令人難以察覺。一般人以為要防範它，除了定期做篩查就別無他法，但原來日常飲食中一個極其簡單的小習慣，已能發揮顯著的保護作用。



英國《鏡報》日前報道，牛津大學與英國癌症研究中心（Cancer Research UK）的一項大型合作研究發現，每日只要多喝一杯牛奶（約244克），竟然就能將罹患大腸癌的風險降低達 17%。更貼心的是，無論你習慣飲用全脂奶、低脂奶還是脫脂奶，防癌效果同樣顯著！

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飲牛奶點解可以防癌？專家拆解4大關鍵成份

這杯看似平凡的牛奶，到底在身體裏引起了什麼變化？腫瘤科專科醫生 Justin Stebbing 教授解釋，牛奶具備防癌潛力並非單一因素，而是多種成份在腸道內發揮了協同效應：

1. 鈣質的「排毒」功能：牛奶含有豐富鈣質，它在腸道內能與潛在的有害膽汁酸和脂肪酸結合，減少它們對腸壁細胞的刺激。同時，鈣質還能促進異常細胞自然凋亡，阻止它們演變成腫瘤。



2. 維他命D的生長控制：市面上許多牛奶都有添加維他命D。這種營養素被證實具有抗癌特性，有助於調節細胞的正常生長與分裂。



3. 乳糖變身「益生菌燃料」：牛奶中的乳糖能促進腸道內益生菌的生長。當這些益菌消化乳糖時，會產生一種叫「丁酸鹽」（butyrate）的物質，對腸道有強力的抗炎和防癌保護作用。



4. CLA脂肪酸：乳製品中獨有的「共軛亞油酸」（CLA）在多項實驗室研究中，已被證實具有抑制癌細胞生長的能力。



會不會是因為愛喝牛奶的人，本身生活習慣就比較健康？

研究團隊特別強調，牛奶的這種保護作用是「獨立存在」的。也就是說，喝牛奶能降低大腸癌風險，是因為牛奶本身確實含有上述的抗癌機制，而並非單純因為喝牛奶的人少吃了垃圾食物。這對平時工作忙碌、難以維持完美飲食的打工仔來說，無疑是個好消息，證明只要做出一點簡單的飲食改變，就能實質提升健康。

喝牛奶有這些好處（按圖看清👇👇👇）

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想防癌就要避開生活中的「致癌陷阱」！

想有效防大腸癌，單靠「進補」並不足夠，還要懂得避開日常生活中的「地雷」。研究同時點出了兩項會增加腸癌風險的日常壞習慣。

每日攝取超過 30克的紅肉或加工肉類（如火腿、煙肉、香腸），大腸癌風險會增加 8%。



每日多攝取 20克酒精（大約相當於一大杯葡萄酒或一罐大罐裝啤酒），罹患大腸癌的風險就會攀升 15%。



研究報告估計，單在英國，就有高達54%的大腸癌個案，其實是可以單靠改善生活和飲食習慣來預防的。如果真的想遠離腸癌，與其花費大筆金錢購買昂貴的保健品，不如由今天起，少喝兩杯、少吃紅肉，並在早餐或下午茶時間，為自己準備一杯牛奶。

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