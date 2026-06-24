端午過後提防「殭屍糭」 腎病患者食錯隨時令腎功能急劇惡化！

端午節剛過去，你家的雪櫃裡是否塞滿了吃又吃不完、送又送不走的糭？原本打算「遲些少再吃」，結果一放就是大半年，甚至留到下一個端午節。這些被戲稱為「急凍殭屍糭」的食物，到底還能不能吃？



台灣腎臟科醫生洪永祥在其專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中提醒，不少人對雪櫃有「防腐萬能」的誤解。特別是慢性腎臟病患者，一時大意吃下變質的「殭屍糭」，代價可能非常沉重。

雪櫃不是時光機 放久了照樣會壞

很多人以為，只要把食物丟進-18°C以下的急凍格，細菌不繁殖，食物就可以永久保存。從食品安全角度來看，極低溫確實能抑止細菌生長，但這並不代表食物能無限期保鮮。

洪醫生指出，肉糭放得太久，米粒中的水分會形成冰晶，破壞肉糭原本的結構，令口感變得又乾又硬。更糟糕的是，糭入面的豬肉、鹹蛋黃等油脂會慢慢氧化，產生一股難聞的「油耗味」（即俗稱的「油膉味」），甚至出現「冷凍燒傷」。一般而言，急凍肉糭最好在 1 至 3 個月內吃完，放超過半年，品質與味道就會大打折扣。

最忌「溶雪」再急凍 蒸熟不等於安全

比起單純放得久，日常生活中最危險的其實是「反覆解凍再急凍」。

不少人習慣一次過拿幾隻糭出來解凍，吃不完又順手放回急凍格。在這個反覆解凍的過程中，細菌會在室溫下瘋狂滋生。糭內的糯米極易受金黃色葡萄球菌及蠟樣芽孢桿菌污染，部份細菌更會產生耐熱毒素，即使你事後用高溫重新蒸熟，這些毒素也無法被完全消滅。

腎病患者免疫力低 脫水可致急性腎損傷

一般人吃下不潔食物，可能只是輕微肚痛拉肚子，但對腎病患者而言，這卻是致命危機。

慢性腎病患者通常免疫力較差，一旦因食物中毒引發腸胃炎、嘔吐或肚瀉，身體會迅速流失水分。醫學研究指出，嚴重的脫水會導致腎臟血液灌流不足，極易引發急性腎損傷，令本來已經受損、勉強維持運作的腎功能在短時間內急劇惡化。

再者，肉糭本身就是高負擔食物。傳統肉糭少不了豬腩肉、鹹蛋黃、蝦米和花生，全部都是高鈉、高磷及高熱量的食物。對於需要控制飲食的腎病患者，洪醫生建議：

一天最多只能吃半隻糭。



進食時必須配合醫生處方的「降磷藥」（磷結合劑）一同服用。



執屋清雪櫃５大棄置警號

如果家中的肉糭已經出現以下情況，請果斷扔掉，千萬不要因為「怕浪費」而因小失大：

1. 急凍時間已超過一年；



2. 外層包裝或真空袋已破損；



3. 聞起來有油膉味、酸味或異味；



4. 肉糭外觀出現變色；



5. 糭身結了厚厚的冰霜。



洪醫生強調，「冷凍可以延長保存，不是讓食物長生不老。」尤其是腎病患者，更不要拿自己的腎功能和雪櫃裡的「殭屍糭」冒險！