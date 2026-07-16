產後抑鬱症｜唔止媽媽！研究：新手爸爸產後近1年才壓力爆煲

大家平時講起「產後抑鬱」，直覺上都會先聯想到剛生完 BB、身體經歷巨變的媽媽。不過，原來屋簷下的另一半，默默承受的心理壓力同樣不容忽視。



早前，醫學期刊《JAMA Network Open》發表了一項來自瑞典的超大型追蹤研究，分析了 2003 年至 2021 年間、高達 109 萬名新手爸爸的健康數據。結果發現，新手爸爸在太太懷孕到BB出生初期，精神狀態看似風平浪靜；但當 BB 接近一歲時，爸爸患上抑鬱症和壓力相關疾病的風險，竟然比生育前暴增了超過三成。

這項研究揭示了一個被社會忽略的現象——爸爸的「產後抑鬱」確實存在，只是往往來得比較遲。

剛開始精神健康反而最穩定 是為當好爸爸而強撐？

一般人以為，剛帶 BB 出院、面對初生嬰兒手忙腳亂的那幾個月，是新手父母壓力最大的時期。但研究數據卻顯示，新手爸爸在伴侶懷孕期間以及 BB 出生首幾個月內，精神健康狀況反而最穩定，被診斷出精神疾病的機率甚至低於他們當爸爸之前。

但這並非代表他們完全沒有壓力，反而更像是一種「心理護城河」效應」效應。瑞典的研究人員推測，男人在剛得知要當爸爸、或是剛抱起初生 BB 時，內心會湧現強烈的幸福感與責任感。為了解決眼前的各種育兒挑戰、照顧剛分娩完的太太，很多爸爸會下意識選擇「硬撐」——將自己的疲憊和情緒無限期押後，優先把注意力放在妻兒身上，甚至因此忽略了自己的求醫訊號。

產後 1 年迎來臨界點 長期的睡眠不足與關係轉變

可惜的是，超人也有耗盡能量的一天。

當日子一天天過去，BB 開始長大，爸爸累積的疲勞亦到了臨界點。研究發現，在產後第一年的中後期（大約是寶寶 9 個月到 1 歲大左右），爸爸確診抑鬱症和嚴重焦慮等壓力疾病的比例顯著飆升，增幅高達 30% 以上。

專家指出，這種「遲來的崩潰」，背後往往有跡可循：

長期睡眠剝奪的累積效應：一兩個月不夠睡，靠意志力還能撐過去；但當這種狀態持續大半年甚至一年，大腦的神經傳導物質就會開始失衡。



夫妻關係的質變：BB 出世後，太太的重心無可避免會轉移到孩子身上。不少爸爸在開頭幾個月還能理解，但時間久了，長期缺乏二人世界的溝通，難免會產生被冷落的孤單感，甚至與太太在育兒手法上出現磨擦。



經濟與家庭支柱的無形重擔：隨住 BB 成長，未來的教育、生活開支等現實問題開始浮現，這對傳統上被要求擔任「家庭經濟支柱」的男性來說，是另一層無形且持續的重壓。



同場加映：抑鬱症６大致病因素（按圖👇👇👇）

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社會支援存在盲點 爸爸其實都需要關心

研究認為，這現代公共衛生及家庭輔導敲響了警鐘。

現時針對產後抑鬱的評估和支援，絕大多數都集中在媽媽身上，而且時間點通常落在產後首 1 至 3 個月。對於新手爸爸，社會幾乎沒有相應的常規心理篩查；就算有，也可能因為時間點放得太早，而錯過了他們真正「情緒爆煲」的危險期。

專家提醒，男性的抑鬱表現往往跟女性不同，他們不一定會表現出哭泣、悲傷，反而更容易轉化為脾氣暴躁、頻繁OT逃避回家、甚至依賴酒精或打機等逃避行為。

如果身邊有剛當上爸爸將近一年的朋友，或者你自己的先生正處於這個階段，不妨多留意他的情緒變化。下次見面時，除了問一句「BB 乖不乖？」之外，也請記得拍拍爸爸的肩膀，真誠地問他一句：「最近湊仔辛唔辛苦？你撐唔撐得住？」

有助紓緩焦慮和抑鬱情緒的食物：（按圖👇👇👇）

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