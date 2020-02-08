【武漢肺炎】疫情致人心惶惶　緩和負面情緒減壓抗抑鬱9項食物

武漢肺炎，好像隨時殺人於無形，口罩又買不到，心情又怎麼好得起來？香港這大半年社會氣氛已經夠差，很多港人都活在不安和無力感之中，說甚麼安慰話彷彿也毫無意義，但老土說句：「日子還是要過。」這陣子大家的飲食習慣都變得比之前講究，吃甚麼才衛生呢？吃甚麼才能增強抵抗力呢？在關顧身體的健康時，也別忘了照料自己的情緒，其實有不少食物又有益又能改善情緒，不妨參照以下9項由外國營養師建議的食品。

情緒低落可以有很多起因，壓力、睡眠不足、生活環境……究竟吃甚麼才可變開心呢？大部分人都會想到——朱古力，因為它有安多酚嘛，能使人愉悅。有人又可能會猛吃甜品等等，不過甜食大多都高卡又不健康，有沒有想過吃些有營養，對腦部和情緒又有益的食品？

1.魚類

Omega-3是我們所需的好脂肪，但它的特性是只能透過飲食去攝取，不能靠自身去產生。高脂類魚，如：三文魚、吞拿魚等，都蘊含兩種Omega-3，DHA和EPA，美國和意大利等皆有研究證實，它們對低程度的抑鬱症有所幫助。Omega-3對腦部發展、腦細胞流動性等，擔當着重要角色。

三文魚是吸收Omega-3的主要來源。（資料圖片/龔嘉盛攝）

按圖看清其餘8項有助減壓抗抑鬱食物：

+ 14 + 13 + 12

資料來源：《healthline》