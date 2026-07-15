三伏天是甚麼？冬病夏治最佳時機　急救祛濕要趁早

十個港人九個有濕重問題，濕重不但會導致浮腫虛肥、膚色暗啞，影響外表儀容，更會引發水腫、頭腦昏沉、疲倦無力及大便黏膩等症狀，大大降低工作效率和日常生活質素。適逢正值三伏天，市民都盡出法寶消暑祛濕。然而，很多人並不知道三伏天是一年當中最關鍵的調養時期之一，若一不留神便會增加健康風險；反之，若趁這時期使用適當方法祛濕排毒，反而會有事半功倍的加倍效果！到底該如何改善濕重？三伏天期間怎樣做才可達到最佳的養生效果？本文將為大家詳細講解。



香港人的隱形健康危機：為何9成人濕重？

要探討香港人普遍體內「濕重」的現象，中醫將其歸納為「外濕」與「內濕」內外夾擊所致。

• 於外（環境因素）： 香港天氣反覆潮濕，每逢春夏季，空氣相對濕度動輒高達 90% 以上。這種外在環境的霧氣與濕氣，會透過皮膚毛孔滲入人體，阻礙氣血運行，此即為「外濕」。

• 於內（飲食生活習慣）： 港人飲食習慣普遍不佳，偏愛油膩、煎炸、生冷、凍飲、甜品及重口味食物。生冷冰凍之物直入腸胃，會瞬間澆熄脾胃的「陽氣」；高糖食物在代謝過程中極易轉化為黏稠的痰濕，阻礙氣機；而重口味食物極難消化，在中醫眼中屬於「滯胃之物」，會令脾胃運化失職，導致濕氣與熱氣結合，形成頑固的「濕熱」體質。

港人飲食習慣不佳，容易積聚濕氣。（圖片：Shutterstock）

此外，現代人缺乏運動、作息不定時、工作壓力大，使身體的免疫與代謝系統全面失調，難以排走體內濕氣。

什麼是三伏天？為何是「冬病夏治」的黃金期？

在高溫高濕的環境下，人體容易因排汗過多而耗傷氣陰，濕氣困脾亦會導致胃口不佳、腸胃不適，甚至引發女性宮寒痛經，因此排走濕氣具有一定的重要性。

而排走濕氣的最佳時機，莫過於三伏天。三伏天是一年中氣溫最高、濕度最大的悶熱時期，通常發生在七月中旬至八月中旬（即小暑與處暑之間）。從中醫角度而言，這是進行「冬病夏治」、改善過敏體質的最佳時機。此時人體經絡開放、陽氣最旺，利用這段期間天地間的純陽之氣進行調理（如天灸療法或內服調理），最容易將潛伏在體內深層的寒濕頑疾「連根拔起」，並能有效預防冬季舊病復發。

農本方「參苓白朮散 × 天灸」內外夾攻 從根源全方位祛濕

為了幫助港人擺脫濕重糾纏，農本方提供「內外夾攻」的全面祛濕方案：

• 外貼天灸（溫陽驅寒）： 由註冊中醫師親自診斷並主理天灸療程，將辛溫助陽的天然中藥敷貼於特定穴位，透過藥力的經絡滲透與溫熱效應，由外而內引導純陽之氣灌注全身，為脾胃「增溫」，重啟經絡與氣血循環。

• 內服「參苓白朮散」（健脾化濕）： 同步內服中醫健脾祛濕的王牌古方，此方能有效補益脾胃之氣，舒緩因脾胃虛弱引起的各種不適（如消化不良、腹脹、吐瀉、體倦乏力等症狀），從根源截斷濕氣生成的源頭，並將積聚於腸胃與臟腑的濕毒轉化排走，徹底消除浮腫與濕胖。

兩者雙管齊下、相輔相成，既健脾益氣，又將腸胃裡的濕氣徹底化走，達到內外雙效擊退濕氣的極致效果。

農本方現時提供限時優惠:

只需$650起* 即可享用以下服務：

1. 3次天灸療程（價值 $600）

2. 參苓白朮散袪濕急救裝（價值 $228）

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活動有效期至7月22日。

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把握三伏天黃金機會有效祛濕 由內而外去除濕氣

如果錯過了這段黃金時期，入秋後天地陽氣收斂、毛孔閉合，體內的頑固濕氣將再次被鎖死。到了冬春季節，便會變本加厲地轉化為關節酸痛、水腫虛肥、過敏性鼻炎或腸胃畏寒等慢性宿疾。因此，把握三伏天祛濕，是以最少的力氣達成最大效益的祛濕黃金機會，濕氣重的人士可以透過以下方法袪濕：

1.運動

適度運動能加速新陳代謝，在排汗的同時帶走體內的深層濕氣。

2. 喝水

適量飲用溫水（切忌冰水）有助脾胃排出毒素，促進體內代謝循環，協助將濕氣排出體外。

3.天灸

天灸為中醫特色療法的一種。中醫師會選用辛溫助陽的中藥，將其敷貼在特定穴位上，透過藥物的溫熱刺激作用直接激發經絡，加速體內多餘水分與濕毒的代謝，達到溫陽健脾的效果。

4.飲食調理

減少進食生冷食物（如凍飲、雪糕）、甜膩與油炸食品，以免加重腸胃負擔。平日可多進食具有利水消腫、健脾祛濕功效的食物，例如綠豆、淮山、冬瓜、薏米、芡實、赤小豆、粟米鬚等，亦可選購優質的祛濕保健品，更高效地除濕消腫。