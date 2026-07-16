喉糖推薦｜消委會拆解41款喉糖「是藥定是糖」附低糖喉糖推薦名單

轉季天氣忽冷忽熱，加上最近世界盃激戰正酣，不少人因為通宵捱夜睇波、大聲吶喊狂歡，因而出現喉嚨不適。這時候，大家習慣隨手在藥房或超市買一包喉糖「潤下」。不過，你買的那包到底是具有療效的「藥」，還是一顆包裝漂亮的「糖」？



消委會第 513 期《選擇》月刊針對市面上 41 款喉糖進行調查。結果發現，雖然它們外表看起來大同小異，但背後的成分和潛在健康風險卻有天壤之別！到底喉嚨痛時應該點揀？以下為大家整理出一份結合中西醫與藥劑師意見的選購指南。

🔍 喉嚨痛到底點嚟？

在決定買哪款喉糖前，先要了解喉嚨痛的成因。香港醫學會代表、耳鼻喉專科醫生黃德彰指出，喉嚨痛最常見的起因是患者受到病毒或細菌感染，又或是對空氣中某些物質出現過敏反應（如鼻水倒流刺激喉嚨）。

要區分兩者，黃醫生建議消費者留意自己有否發燒——有發燒者較大機會是受到感染。此外，胃酸倒流、經常需要大聲說話、煙酒過多，甚至是較嚴重的喉癌，也可能是喉嚨痛的元兇。

如何分辨買到的是「藥」還是「糖」？

最直接的方法是看包裝盒上有沒有印上註冊編號：

註冊西藥：包裝會印有 HK-XXXXX 樣式的號碼。



中成藥：會印有 HKC-XXXXX 或 HKP-XXXXX 編號。



在消委會調查的 41 款喉糖中，其實只有 11 款屬於註冊藥物（10 款西藥、1 款中成藥）；其餘高達 30 款，在法律定義上都只是一般「食品」！食品級喉糖通常不會詳細標示活性成分含量或每日服用上限，所以千萬別當零食般盲目服用。

喉糖推薦︱11款藥用喉糖推薦名單

消委會針對市面上 41 款喉糖進行調查，並在其中篩選出11款含藥效成分的產品。（圖片來源：截圖自《選擇》月刊）

1.「得果定」喉片檸檬



2.「得果適」特效喉糖檸檬蜜糖味



3.「特快靈」消炎殺菌喉糖（無糖）



4.「Scassh」Trouch Lozenge



5.「使立消」化痰止咳配方



6.「使立消」橙味維他命 C



7.「使立消」冰涼薄荷味喉糖



8.「使立消」特強舒爽



9.「使立消」MAX



10.「使立消」無糖檸檬味



11. 都樂金嗓子喉片



⚠️西藥喉糖成分大拆解！主要有效成分與使用風險

消委會綜合耳鼻喉專科醫生黃德彰及藥劑師崔俊明的意見，指出西藥喉糖的活性成分主要分為三類。購買及服用前，務必認清以下成分及其潛在風險：

第一類是消毒殺菌成分。例如常用於減輕喉部痛楚的 地喹氯銨 ，若過量服用，容易引起舌頭或口腔痛。另外，常用作紓緩咽喉感染症狀的2,4-二氯苄醇 及 戊間甲酚 通常會組合出現；但必須注意，過量服用二氯苄醇可能引致胃部不適及刺激中樞神經，而過量服用戊間甲酚則有機會引致面腫及呼吸困難。

第二類是止痛與局部麻醉成分，能快速起效。其中 己雷瑣辛 具備局部麻醉與鎮痛作用，但過量服用容易引致胃部不適。而具局部麻醉止痛及化痰功效的 鹽酸氨溴索 ，由於有機會隨母乳排出，因此孕婦（特別是懷孕首 3 個月及後期）和哺乳期婦女應避免服用。

最後一類是抗敏感成分。部份喉糖可能含有 馬來酸氯苯那敏 ，該成份雖然能用於收鼻水，並間接紓緩因鼻水倒流引起的喉嚨痛，但其最明顯的副作用是會讓人頭暈和昏昏欲睡。服用含有此成分的喉糖後，絕對不可以開車或操作機器，以免發生意外。

🍯 食品級喉糖的「甜蜜陷阱」 小心高糖與肚瀉！

如果你打算買不用處方的食品級喉糖（即是一般潤喉糖），同樣要小心以下兩個陷阱：

陷阱一：越食越生痰？

很多人以為喉糖是健康食品，但其實不少樣本的糖分高達 70% 以上。如果你一天吃 6 粒，就會攝入超過 18 克糖。以「龍角散 120MAX Stick」為例，食 6 粒就已經接近世衛建議成人每日糖攝入上限（50 克）的一半！

香港中文大學中醫學院教研診所副主任梁晶博士特別提醒，糖分在中醫角度極易聚濕生痰。如果病人本身咽部不適且痰多，再狂食甜喉糖，只會令痰涎更難清除，弄巧成拙。

陷阱二：無糖喉糖會致瀉？

為了避開高糖，不少人會轉買「無糖喉糖」，它們多數會加入代糖——「糖醇」來製造甜味和涼快感。

然而，糖醇無法完全被人體吸收，會在腸道內發酵。崔俊明藥劑師指出，每天服用 20 至 30 克異麥芽酮糖醇，便有可能出現通便輕瀉效果，過量食用隨時會令你腹脹、放屁甚至肚瀉。

📋 喉糖挑選指南：消委會名單中的「低糖/無糖」推薦

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想搵一款可以安全潤喉、又不會攝入太多糖分的喉糖？以下為大家整理出消委會報告中，標示糖含量較低（每 100 克不超過 5 克糖，或每粒/每包糖含量為 0）的 9 款食品級喉糖推薦：

1. 必妥碘 喉糖檸檬蜜糖味：標示糖含量為 0。



2. Fisherman's Friend Mint Mint Flavour Lozenges：標示糖含量為 0。



3. Fisherman's Friend Sweet Lime Menthol Flavour Lozenges：標示糖含量為 0。



4. 美國生達 無糖川貝枇杷糖：標示糖含量為 0。



5. Ricola Blackcurrant Swiss Herb Lozenges Sugar Free：標示糖含量為 0。



6. Ricola Lemon Mint Swiss Herb Lozenges Sugar Free：標示糖含量為 0。



7. 龍角散 Ryugakusan Throat Cdy Citrus：每粒含約0克糖。



8. 龍角散草本潤無糖喉片（蜂蜜檸檬味）：每粒含約0克糖。



金嗓子喉寶（無蔗糖）都樂含片糖果：每粒含約 0.02 克糖。



✍️ 貼心提醒：這幾類人食喉糖要特別小心！

最後，提醒大家幾個非常容易被忽略的食用安全守則：

1. 嬰幼兒嚴禁吃蜂蜜喉糖：消委會測試中有一半食品級喉糖都含有蜂蜜。崔俊明藥劑師提醒，雖然研究顯示蜂蜜對改善大孩子或成人的夜間咳嗽有效，但由於蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，給 1 歲以下的嬰兒食用會有嚴重的食物中毒風險。此外，幼兒與長者亦要提防吃固體硬糖時的鯁喉（窒息）風險。



2. 孕婦與哺乳媽媽：購買任何藥用喉糖前，一定要先諮詢醫生或藥劑師的意見。部份西藥成分在孕婦身上的安全性數據不足，應盡量避免服用。



3. 提防草本過敏：若本身有過敏體質，吃含有草本成分的喉糖時一旦出現口腔不適、紅疹等，應立即停用。



最重要的一點「喉糖只能治標不能治本！」梁晶博士與黃德彰醫生均強調，口含喉糖增加唾液，確實能暫時潤澤充血乾燥的咽喉，但糖果嚼完後徵狀仍會復見。如果含了幾天喉糖，喉嚨痛依然沒有好轉甚至加劇，必須盡快求醫，以免耽誤了背後更嚴重的病情！

同場加映：喉嚨痛吃什麼好？（按圖👇👇👇）

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