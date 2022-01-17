喉嚨痛｜喉糖不宜攝取過多　食雪條、飲凍嘢有助緩解疼痛感？

喉嚨好痛，吃什麼有助改善？台灣林口長庚醫院耳鼻喉科林婉妮醫師表示，若只是輕微喉嚨痛時，建議可嘗試採用鹽水漱口、口含喉糖或小口吃些冰涼的飲食來幫助改善；然而，林醫師也提醒，由於喉嚨痛的成因十分多元，若症狀持續多日、症狀加劇，甚至伴隨其他上呼道症狀或發燒時，建議就診請醫師檢查為佳。



喉嚨好痛怎麼辦？吃什麼有助緩解疼痛感呢？台灣林婉妮醫師表示，輕微的喉嚨疼痛可嘗試以下幾種紓緩方式：

喉嚨痛吃什麼好？（按圖👇👇👇）

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1. 鹽水漱口

可以在240c.c.溫水中加入約半茶匙的鹽調製成鹽水漱口，以幫助改善喉嚨疼痛狀況。 除此之外，漱口也可以增加口腔黏膜的濕潤度以減少因乾燥產生的疼痛。

2. 冰冷飲食

小口食用冷飲或冰棒，有助於滋潤喉嚨、減緩疼痛。然而，台灣林婉妮醫師提醒，若是因感冒、咳嗽所引起的喉嚨痛就不適用此法，因冰冷飲會刺激支氣管收縮恐讓咳嗽症狀加劇。

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3. 口含喉糖

口中含著喉糖有助於刺激口水分泌，可潤澤喉嚨、減緩疼痛症狀，但若給予兒童吃硬糖則須特別留意可能有誤吞或噎到的風險。 除此，多數喉糖的成分為代糖，仍不宜攝取過多。

4. 口腔止痛噴劑

市面上有多款口腔止痛噴劑，其成分以「清潔消毒藥水」與「止痛消炎」兩大類為主，便於隨身攜帶使用，尤其適用於配合度有限的幼童或用以紓緩口腔較深層的疼痛。然而，台灣林婉妮醫師提醒，此類噴劑具有藥性，故使用時須留意各產品正確的使用劑量與使用頻率，以免用藥過量。

台灣林婉妮醫師也叮嚀，由於喉嚨痛的成因眾多，嚴重程度可大可小，若嘗試上述方法仍未能緩解，或是症狀持續多日未改善、症狀有變嚴重的趨勢，或伴隨出現其他呼吸道症狀及發燒時，建議積極就診請醫師檢查為佳。

喉嚨痛相關問題，建議諮詢「耳鼻喉科、家醫科、小兒科」

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