遊日注意｜日本「猛暑日」飆38度 逾四千人中暑送院 旅遊防暑秘訣

正值暑假，不少家長都和小朋友去旅遊，放鬆一下緊張的生活節奏。其中日本一直都是深受香港人熱愛的旅遊地點，不過近日打算遊日的朋友就要格外留神。日本各地正遭受猛烈的熱浪侵襲，氣象部門連日發布最高級別的中暑警戒，多個熱門旅遊勝地更頻頻錄得極端高溫。如果正準備一家大小前往當地狂歡，出發前一定要做好應對酷熱天氣的準備！



多地飆破35度「猛暑日」 一星期內數千人送院

根據日本氣象部門的最新數據，日本全國已有超過百個觀測點氣溫達到或超過攝氏35度，進入當地俗稱的「猛暑日」。早前，三重縣桑名市更一度測得接近39度的酷熱氣溫，比人體體溫還要高；至於大家最常去的地方如東京、京都及名古屋等地，亦同樣籠罩在高溫之下，熱浪逼人。

高溫天氣不僅讓人感到不適，更直接威脅生命。單在過去一星期內，全日本因中暑而緊急送院的人數就驟增至超過4,500人，比起前一星期暴增了兩倍多。在這些中暑個案中，有超過四成患者因為病情較為嚴重而需要留院治療。除了長者之外，當地甚至出現了小朋友因獨留車內而中暑不治的悲劇。

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戶外打卡排隊 為何旅行特別容易中暑？

不少港人去日本旅行時，行程都安排得相當緊密。無論是在主題樂園長時間排隊、穿着和服在景點拍照，還是沿著商店街漫步，身體都會長時間暴曬在烈日下。當體溫調節機制來不及反應，體內水分與鹽分大量流失，就非常容易引發中暑。

中暑早期往往會出現頭暈、噁心、肌肉抽筋、大量出汗或全身無力等徵狀。若沒有即時處理，體溫升至極高且停止發汗，甚至可能導致意識模糊，情況相當危險。

出發前必睇 赴日防暑必備秘訣！

想在炎熱天氣下玩得開心又安心，可以留意以下幾點實用的防暑建議：

1. 裝備齊全，主動遮陽



外出時務必帶備遮陽傘、闊邊帽或太陽眼鏡。現時流行便攜式小風扇或冰涼頸環，出發前或抵達當地後不妨備上一件，有助隨時為身體降溫。



2. 補充水分，切忌只喝純水



大量出汗會帶走體內的電解質。如果只是一味猛喝白開水，反而容易造成體內電解質失衡。建議交替飲用運動飲料或含有電解質的飲品。記得要「小量多次」地補充，不要等感到口渴時才喝水。



3. 彈性調整行程，善用室內空間



盡量避開中午11時至下午3時太陽最猛烈的時段進行戶外活動。這段時間可以安排參觀美術館、逛大型商場或在室內餐廳享用美食。如果帶同小朋友或長者，行程切忌排得太密，途中要預留足夠的休息時間。



4. 絕不將任何人獨留車內



如果是選擇自駕遊的旅客，必須注意切勿把小朋友或長者獨自留在車內。即使只是下車買瓶飲料幾分鐘，車內溫度在炎夏中亦會以極快速度攀升至致命水平。



如果在行程中發現身邊親友出現疑似中暑的徵狀，應立即安排對方到陰涼通風處休息，解開緊身衣物，並利用濕毛巾擦拭身體或在腋下放置冰袋幫助降溫。如果情況仍持續未見好轉，甚至出現神志不清的狀況，就應盡快尋求協助或撥打日本的緊急求助電話「119」馬上送院。

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